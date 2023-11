I sondaggi per il televoto del Grande Fratello di lunedì 27 novembre vedono tra i super-favoriti Vittorio Menozzi che, ad oggi, riesce a trionfare e a superare le altre due candidate di questa settimana: Angelica e Rosy.

La prossima puntata del reality show condotto da Alfonso Signorini prevede un televoto eliminatorio: uno dei tre concorrenti dovrà andare via per sempre dal gioco e, in queste ore, gli spettatori sono chiamati a decidere il nome della persona che intendono salvare.

Vittorio domina la scena e conquista i fan

Dopo l'auto-eliminazione di Ciro Petrone dalla casa e l'ingresso di Sara Ricci e Marco Maddaloni, nel corso della prossima puntata serale del reality show è prevista una nuova eliminazione definitiva dalla casa di Cinecittà.

Vittorio, Angelica e Rosy sono i tre concorrenti finiti in nomination e a rischio eliminazione dal gioco. Il pubblico sarà chiamato a votare chi salvare e, in queste ore, dai sondaggi social emerge il trionfo di Vittorio.

Il giovane concorrente conquista oltre il 62% dei voti a suo favore tra i fan del web, complici i suoi modi di fare sempre cortesi e mai sopra le righe, che gli hanno permesso di conquistare il gradimento degli spettatori che da casa seguono il reality show.

Angelica a rischio eliminazione

Vittorio non sarebbe in bilico, così come non dovrebbe uscire neppure Rosy Chin che al momento conquista il 28% dei voti a suo favore, che le permetterebbero di fare "sonni tranquilli" in vista del prossimo appuntamento eliminatorio con il reality show.

Ad avere la peggio, stando ai risultati dei sondaggi web di queste ore, sarebbe Angelica che riesce a racimolare solo il 10% dei voti a suo favore e risulta così la meno votata dal pubblico social.

Nel corso del prossimo appuntamento del 27 novembre ci sarà spazio anche per un nuovo giro di nomination tra i concorrenti in gara, che porteranno alla proclamazione dei prossimi inquilini che si ritroveranno a rischio uscita dal gioco.

Confermato il prolungamento del reality show nel palinsesto di Canale 5

Intanto è confermato il prolungamento del reality show nel palinsesto serale di Canale 5. In un primo momento la finalissima era fissata per il mese di gennaio ma, alla fine, non sarà più così.

Mediaset ha scelto di dare fiducia al programma condotto da Signorini che, al momento, è confermato per tutta la durata dei mesi di gennaio e febbraio, ma non si esclude che possa andare avanti fino alle prime settimane del mese di marzo 2024.

A seguire, poi, tornerà l'appuntamento con L'Isola dei famosi previsto per tutta la durata della stagione primaverile.