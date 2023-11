Beatrice Luzzi è certamente uno dei personaggi più forti a livello di personalità di questa edizione del Grande Fratello. L’attrice è stata più volte salvata al televoto ed è molto amata dal pubblico esterno. Nelle ultime ore Beatrice Luzzi si è tuttavia detta stanca della condotta di Cesara Buonamici che salverebbe sempre gli stessi concorrenti.

L'attacco di Beatrice alle scelte di Cesara

Durante la puntata di lunedì 20 novembre 2023, Beatrice Luzzi è stata chiamata in confessionale per proporre la sua nomination segreta. Immediatamente la donna ha dichiarato: “Visto che Cesara mi gioca contro da sempre ma ti stimo lo stesso nomino Angelica”.

Questa precisazione nei confronti della storica conduttrice del TG5 è stata poi ripresa dalla stessa Beatrice nella giornata di mercoledì 22 novembre. Mentre l’attrice era in giardino con la sua amica Fiordaliso, ha infatti tuonato nuovamente contro la Buonamici: “L’immunità va sempre a Giuseppe e a Massimiliano, sempre! Sono due viziati, privilegiati e protetti!”. A questo punto la cantate si è domandata come mai l'opinionista salvi sempre le stesse due persone e a questa domanda però l’attrice non ha saputo replicare. Non resta che attendere la prossima puntata del Grande Fratello per scoprire se ci sarà un confronto tra le due.

L'opinione di Fiordaliso e Luzzi in merito al triangolo tra Mirko, Perla e Greta

Il nuovo argomento in casa è però il triangolo amoroso tra Mirko, Perla e Greta. Sempre in giardino, Beatrice e Fiordaliso hanno anche parlato dei due ex innamorati. La cantante ha confidato a Beatrice di provare tanta stima per Mirko e di trovarlo un ragazzo dolce e maturo, con anche dei sani principi.

Luzzi si è detta d’accordo con quanto riferito dalla sua coinquilina ed ha raccontato di vedere nel viso del giovane imprenditore una luce nuova da quando è entrata in casa la sua ex fidanzata Perla. Secondo l’attrice infatti Perla sarebbe persino disposta a sposarsi con Mirko, notando un grande coinvolgimento tra i due.

Fiordaliso ha replicato sostenendo che anche per lei i due sono molto belli insieme evidenziando però come secondo lei non torneranno ad avere una storia d’amore.

Le due donne hanno continuato poi ad esporre le loro riflessioni e si sono dette entrambe molto curiose di scoprire come si evolverà il rapporto tra i due ragazzi, augurandosi però che tutti e due possano vivere il tutto in maniera naturale e spontanea senza le storture del mezzo televisivo.

La prossima puntata del Grande Fratello è prevista per lunedì 27 novembre 2023.