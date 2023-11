Ida Platano lancia una frecciatina sui social dopo l'ultima registrazione di Uomini e donne in cui c'è stato spazio per il ritorno in studio del suo ex Alessandro Vicinanza. I due da circa un mese e mezzo hanno scelto di troncare il loro rapporto e da allora Ida si è rimessa in gioco nelle vesti di tronista.

Questa mattina Ida ha pubblicato un post dal sapore polemico sui social in cui si parla di "facce disgustate".

Alessandro Vicinanza ritorna in studio nel parterre over e ritrova la sua ex Ida Platano e Roberta Di Padua

L'ultima registrazione del talk show del 21 novembre è stata caratterizzata dal rientro in studio di Alessandro Vicinanza.

Dopo un lungo periodo di assenza, l'ormai ex fidanzato di ida Platano ha scelto di rimettersi in gioco per cercare la sua anima gemella.

Alessandro è rientrato nel parterre del trono over precisando subito che non intendeva rimettersi in gioco per conquistare il cuore della sua ex fidanzata.

Tra i due, però, è stato inevitabile un confronto nel corso delle riprese del talk show, durante il quale hanno avuto modo di scontrarsi a lungo analizzando i motivi e il perché della fine di questa relazione che aveva fatto sognare gli spettatori.

Alessandro e Roberta ballano insieme

Il ritorno di Alessandro Vicinanza ha immediatamente catturato l'attenzione di Roberta Di Padua. Quest'ultima in passato aveva cercato di stabilire una relazione con il cavaliere prima che lui scegliesse di vivere la sua storia d'amore con Ida.

Alessandro e Roberta hanno avuto modo di concedersi un ballo in studio, il tutto sotto gli occhi di Ida che si ritrova a dover assistere alle nuove frequentazione del suo ex fidanzato.

'Le facce disgustate non possono passare inosservate', la frecciatina di Ida Platano sui social

Questa mattina non è passata inosservata la frecciatina social che l'attuale tronista del programma di Canale 5 ha voluto lanciare sul suo profilo social, pubblicando un post che rispecchierebbe al meglio la personalità di coloro nati come lei sotto il segno zodiacale dell'Ariete.

"Le facce disgustate dell'Ariete non possono passare inosservate. Sono le migliori". Questa è la didascalia del post che la tronista di U&D ha condiviso tra le stories del suo profilo Instagram per dare il "buongiorno" alle tantissime persone che la seguono e la supportano.

Una stoccata che potrebbe essere rivolta proprio nei confronti del suo ex fidanzato e di quel ballo avvenuto nel corso della registrazione del 21 novembre assieme alla sua "peggior nemica", con la quale anche in queste prime puntate del suo percorso da tronista ci sono stati diversi momenti di scontro verbale acceso.