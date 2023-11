Le anticipazioni sulla puntata del Grande Fratello del 13 novembre rivelano che ci sarà un confronto tra Mirko e la sua ex Perla. I due si ritroveranno faccia a faccia all'interno della casa e non si esclude che Alfonso Signorini possa dare la possibilità alla ragazza di soggiornare per qualche giorno più all'interno del loft di Cinecittà.

Il confronto tra Mirko e Perla nel corso della diretta del 13 novembre

Dopo aver messo la parole fine alla relazione con Greta, conosciuta all'interno del villaggio di Temptation Island, Mirko avrà la possibilità di rivedere la sua ex fidanzata Perla.

I due sono stati tra i protagonisti più chiacchierati dell'ultima edizione di Temptation Island, il reality show delle tentazioni condotto da Filippo Bisciglia, al termine del quale scelsero di uscire da separati per viversi delle nuove storie d'amore con i rispettivi tentatori.

A quanto pare, però, le cose per entrambi non sono andate nel migliore dei modi e adesso si ritroveranno a dover confrontarsi tra le mura di Cinecittà.

Perla è pronta a varcare la soglia della porta rossa per rivedere il suo ex e far chiarezza su quelli che sono i sentimenti che provano ancora l'uno nei confronti dell'altra.

Perla possibile nuova concorrente del GF

Un confronto che si preannuncia attesissimo dai fan che fanno il tifo per la coppia e sperano di assistere a un ritorno di fiamma, dato che i due sono stati fidanzati a lungo prima di dirsi addio a Temptation Island.

Nel corso della diretta del GF di questo lunedì, inoltre, Signorini potrebbe anche spiazzare Perla concedendole la possibilità di diventare una nuova concorrente del reality show e in tal modo mettersi in gioco proprio col suo ex fidanzato.

A seguire nella serata verrà spazio ai risultati del televoto eliminatorio di questa settimana tra Ciro Petrone, Jill Cooper e Giuseppe Garibaldi.

Ascolti in crescita per il reality show condotto da Alfonso Signorini su Canale 5

In attesa di scoprire quale sarà la reazione di Mirko nel momento in cui rivedrà Perla, gli ascolti del GF sono cresciuti nel corso delle ultime settimane.

L'appuntamento di lunedì 6 novembre ha registrato 2,7 milioni di spettatori in prime time, superando la soglia del 20,50% di share, contro il 21% registrato dalla fiction di Rai 1 con Alessandro Gassmann.

Un ottimo risultato per il reality show di Alfonso Signorini che anche con il secondo appuntamento settimanale del giovedì ha registrato una media del 18,50% contro il finale di Blanca 2, ottenendo una crescita di circa due punti percentuali rispetto alla media delle altre puntate.