Ida Platano torna in studio nelle nuove puntate di Uomini e donne previste nel corso della stagione autunnale su Canale 5. Dopo la sua uscita di scena dalla trasmissione un anno fa con Alessandro Vicinanza, infatti da tornerà in trasmissione per rimettersi in gioco, ma farà subito i conti con il rifiuto di alcuni pretendenti che preferiranno non corteggiare una "mamma". Intanto Gemma tornerà a farsi avanti con il suo ex Silvio, ammettendo di volere una seconda chance e di essere ancora interessata ma lui rifiuterà.

Ida Platano debutta come nuova tronista nelle nuove puntate

Ida Platano si rimetterà in gioco dopo la fine della sua relazione con Alessandro: i due si sono detti addio a metà ottobre e, a distanza di un mese, Ida pare pronta a delle nuove conoscenze.

Per lei ci sarà subito un incontro al buio con alcuni nuovi pretendenti, il cui nome è ignoto, ma il risultato non sarà dei migliori. Quando scopriranno che la nuova tronista è Ida, infatti decideranno di fare un passo indietro, quasi "spaventati" dal fatto che la donna sia già mamma di un ragazzino.

Ida viene rifiutata in studio da tre corteggiatori

Ida verrà così rifiutata da tre pretendenti su quattro: soltanto uno accetterà di mettersi in gioco e accetterà di approfondire la conoscenza.

Un percorso che non si preannuncia affatto semplice per l'ex dama del trono over, la quale già in passato aveva dovuto fare i conti con il rifiuto di alcuni cavalieri senior, intenzionati a conoscere solo delle donne che non avessero già dei figli.

Gemma Galgani, invece, deciderà di spiazzare il suo ex Silvio rivelandogli di provare ancora qualcosa di forte nei suoi confronti.

Gemma Galgani rivuole Silvio, ma lui dice no nelle prossime puntate

Tra i due c'è stata una tormentata e travagliata storia d'amore in passato, prima che decidessero di mettere la parola fine alla loro frequentazione e andare avanti.

A distanza di un po' di tempo, Gemma ammetterà di non aver ancora dimenticato definitivamente Silvio e si dirà pronta a rimettersi in gioco per cercare di far breccia nel suo cuore.

Una dichiarazione che però non verrà accolta positivamente dal cavaliere del trono over, il quale al contrario non sarà disposto a tornare indietro. Infatti Silvio ammetterà di essersi lasciato alle spalle il passato con Gemma, motivo per il quale non si dirà disposto a fare nuove uscite con lei fuori dallo studio del talk show di Mediaset.