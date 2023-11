Cambio programmazione per il Grande Fratello nella fascia serale di Canale 5 durante il mese di dicembre. Il raddoppio per il Reality Show è confermato, ma il secondo giorno di messa in onda non sarà più il mercoledì o il giovedì, bensì il sabato sera. La messa in onda del GF di sabato sera dovrebbe andare avanti fino al 23 dicembre.

Sarà così che il Grande Fratello si troverà a sfidare le puntate conclusive di Ballando con le stelle condotto da Milly Carlucci.

Nuovo cambio programmazione per il Grande Fratello a dicembre

Per tutto il mese di dicembre è confermata la programmazione del reality show, che in queste ultime settimane di messa in onda ha registrato un notevole incremento dal punto di vista auditel.

Complici le nuove dinamiche che sembrano aver conquistato il gradimento degli spettatori, il GF ha conquistato l'attenzione di oltre 2,7 milioni di ascoltatori, ottenendo una media che è arrivata a sfiorare il 21% di share e picchi superiori al 28%.

Forte degli ascolti importanti registrati nell'ultimo periodo, Mediaset ha scelto di promuovere il reality show condotto da Signorini nel prime time del sabato sera.

La doppia puntata serale si sposta al sabato dal 2 dicembre

Dal 2 dicembre la seconda puntata settimanale prevista su Canale 5 si ritroverà a sfidare Ballando con le stelle, che in queste settimane di messa in onda ha registrato una media di oltre 3,2 milioni spettatori.

Una sfida auditel che non si preannuncia semplice per il reality show di Signorini, costretto ad andare in onda in un giorno decisamente particolare del palinsesto, in cui la maggior parte del pubblico di giovani che segue la trasmissione potrebbe non essere in casa.

Al momento gli appuntamenti al sabato sera con il GF sono confermati su Canale 5 fino al 23 dicembre, giorno in cui su Rai 1 andrà in onda la finale di Ballando con le stelle, ma si vocifera di un possibile allungamento fino al 30 dicembre.

La messa in onda del reality show prevista fino ai primi mesi del 2024 su Canale 5

Confermata anche la regolare puntata del lunedì sera, che come da tradizione andrà avanti regolarmente per tutto l'ultimo mese dell'anno.

Al momento la messa in onda del reality show risulta prevista nel palinsesto della rete ammiraglia Mediaset fino ai primi mesi del 2024.

A seguire Mediaset punterà sul ritorno de L'Isola dei famosi per tenere acceso il genere reality show. Non si esclude che al timone del reality show della sopravvivenza possa arrivare una nuova conduttrice, che prenderebbe così il posto di Ilary Blasi.