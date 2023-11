Grande Fratello verso il raddoppio nel sabato sera di Canale 5 a partire dal prossimo dicembre. I vertici di Mediaset sarebbero intenzionati ad effettuare questo cambio di programmazione, soprattutto dopo che la serata clou della rete ammiraglia rimarrà orfana di Tu si que vales.

Per La Promessa, invece, è previsto un raddoppio nella fascia del primo pomeriggio con la messa in onda di puntate extra-large che andranno in onda al posto di Uomini e donne e Amici 23.

Grande Fratello verso il raddoppio nel sabato sera di Canale 5

Stando a quanto si apprende da una fonte diretta, Mediaset sarebbe intenzionata a cambiare giorni di programmazione del Grande Fratello durante il mese di dicembre.

Il Reality Show condotto da Alfonso Signorini manterrebbe la serata del lunedì. Al contempo, il GF si troverebbe spostato al sabato, sostituendo così la fascia del giovedì sera.

L'intenzione è quella di far prendere al GF il posto di Tu si que vales e tenere accesa la fascia del sabato sera contro Ballando con le stelle, il varietà di Rai 1 presentato da Milly Carlucci che sta viaggiando su una media di oltre 3,2 milioni di spettatori a settimana e punte del 23% di share.

Di sicuro il reality show non andrà in onda di giovedì sera, dove saranno trasmesse le nuove puntate di Io Canto Generation con Gerry Scotti.

La Promessa si allunga nella programmazione Mediaset di dicembre

Buone notizie per tutti gli appassionati de La Promessa: durante il mese di dicembre potranno godere della messa in onda di puntate extra-large della soap spagnola nella fascia del pomeriggio.

La messa in onda è prevista nello slot orario che va dalle 14:45 alle 16:30 circa, dopodiché ci saranno dei film natalizi che prenderanno il posto di Pomeriggio 5.

Il talk show condotto da Myrta Merlino, proprio come quello dei sentimenti di Maria De Filippi, si fermerà per qualche settimana in attesa di ritornare in onda a partire dall'8 gennaio 2024.

L'appuntamento con La Promessa a gennaio tornerà alla consueta collocazione in daytime con puntate più brevi della durata di appena 20 minuti, previste dalle 16:40 alle 17 circa.

Federica Panicucci confermata al timone del concerto del 31 dicembre su Canale 5

Tra le novità del mese di dicembre ci sarà anche il tradizionale concerto di fine anno, ancora una volta affidato nelle mani di Federica Panicucci.

Dopo gli ottimi ascolti che sta registrando in daytime con Mattino 5 News, Mediaset ha scelto di riaffidare alla conduttrice la serata del 31 dicembre che quest'anno andrà in onda in diretta da Bari.

Ancora top secret i nomi degli artisti che saliranno sul palco dello show per intrattenere il pubblico e accompagnarlo verso l'arrivo del 2024.