Nelle trame delle prossime puntate de il Paradiso delle Signore che andranno in onda martedì 21 e mercoledì 22 novembre su Rai1 il marito di Matilde verrà investito da un'auto, entrerà in coma ma si salverà.

Maria preparerà una grande sorpresa per Vito con il supporto delle sue coinquiline. Nel frattempo, Marcello chiederà a Vittorio un maggiore coinvolgimento negli affari del Paradiso. Successivamente, Matteo confiderà a Marcello i propri sentimenti per Maria, mentre Tancredi rivelerà le sue colpe a Umberto riguardo all'incendio al mobilificio.

Infine, Vittorio accetterà la proposta di Marcello per gestire una campagna pubblicitaria, mentre Tancredi proverà a ricattare Diletta mettendola contro Vittorio.

Maria organizza una sorpresa per Vito ne il Paradiso

Maria si appresterà a organizzare una sorpresa di portata considerevole per Vito, mentre le sue coinquiline delibereranno di lasciarle la casa libera per l'occasione. Intanto, Marcello, avvertendo la necessità di un maggiore coinvolgimento di Vittorio negli affari del Paradiso, lo interpellerà in proposito. A questo punto, Conti offrirà al medesimo una scrivania tutta sua, ma sottolineerà che la fiducia dovrà essere guadagnata. Nel contempo, Vito si rivolgerà a Matteo per ottenere un sostegno significativo, e quest'ultimo, impossibilitato a tirarsi indietro, deciderà di aprirsi con Marcello e raccontargli ciò che nutre per la giovane Puglisi.

Tancredi confessa di essere responsabile dell'incendio

Tancredi, in un gesto di onestà, confesserà la propria responsabilità a Umberto nel coinvolgimento dell'incendio presso il mobilificio Frigerio, ma, non sentendosi ancora in grado a confidare tutto a Matilde, chiederà ulteriore tempo a Vittorio. Nel contempo, Delia tenterà con fervore di persuadere Agata a iscriversi a una scuola di disegno, chiedendo anche Roberto di incoraggiare la ragazza in questa direzione.

Dopodiché, giungerà il momento in cui Vittorio concederà la sua fiducia a Marcello, accettando l'iniziativa di quest'ultimo di gestire una campagna pubblicitaria per il grande magazzino milanese.

Tancredi prova a mettere Diletta contro Vittorio Conti

Umberto si mostrerà propenso ad ostacolare Barbieri nel nuovo progetto, mentre Tancredi, in un gesto estremo, ricatterà Diletta per metterla contro Vittorio.

Tuttavia, la giovane giornalista sembrerà irremovibile nella sua decisione di non cedere alle pressioni. In questo clima di tensione, Tancredi sceglierà di confrontarsi direttamente Vittorio, dando vita a uno scontro acerrimo. Nel caos che ne seguirà, accadrà qualcosa di inaspettato: Tancredi verrà investito da una macchina.