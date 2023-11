Nella casa del Grande Fratello la storia d’amore tra Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi è definitivamente giunta al capolinea. L’interruzione del rapporto è stata voluta da entrambi ma, a non credere assolutamente alla buonafede di Giuseppe è stata Fiordaliso, la quale nelle ultime ore ha anche accusato il ragazzo di aver giocato con i sentimenti dell'attrice.

GF, Marina Fiordaliso fiume in piena contro Giuseppe

Nonostante Giuseppe abbia più volte spiegato a Fiordaliso i motivi del suo allontanamento da Beatrice, la cantante ha continuato a non credere alla buonafede di Garibaldi.

Secondo la donna, il giovane calabrese avrebbe attuato solamente un gioco di strategia: “A te non te ne frega niente di Bea. Tu hai sempre giocato e nell’ultima puntata ne ho avuto la conferma" gli ha così detto la cantante nel corso di una discussione davanti a tutti gli altri coinquilini.

Vittorio Menozzi ha allora cercato di difendere Garibaldi, sostenendo che probabilmente il ragazzo si è sentito una pedina nelle mani di Beatrice. Fiordaliso ha immediatamente replicato dicendo: “Lui non è mai stato una pedina di Bea. Io non cambio idea perchè quando Giuseppe era a rischio eliminazione, ha cavalcato l’onda e ha messo in atto una strategia per non abbandonare la casa, arrivando persino a scrivere una lettera per la sua amata.

Per arrivare in finale, hai giocato anche su questo”. Dal canto suo il giovane ha negato tutto quanto, ammettendo di essere interessato solamente al percorso e non alla vittoria.

A dirsi d’accordo con la cantante è stata invece Anita, nonostante il bel rapporto instaurato con Garibaldi. A questo punto Fiordaliso ha rincarato la dose: “Beatrice era molto più innamorata di te ed era già la preferita del Grande Fratello, non aveva bisogno di creare una coppia all’interno del gioco.

A me nessuno me lo toglie dalla testa che hai usato strategia”. Garibaldi ha negato tutto ancora una volta e alla fine ha lasciato perdere il discorso.

La delusione di Beatrice nei confronti di Garibaldi

Nella giornata di venerdì 17 novembre 2023, Giuseppe Garibaldi è stato parecchio sottotono in casa e Angelica, notando questo atteggiamento, ha deciso di confrontarsi con Beatrice.

Recatasi dall’attrice la ragazza ha chiesto come mai Giuseppe fosse così triste. Per tutta risposta Luzzi ha spiegato che, secondo lei, il barman è continuamente triste perchè si è reso conto di aver chiuso la loro relazione, senza esserne del tutto convinto. Beatrice ha proseguito dicendo: “Non era pronto a chiudere, si è fatto condizionare dai consigli di Mirko. Ha fatto dei passi senza pensare con la sua testa”.

In chiusura Beatrice Luzzi si è comunque detta molto dispiaciuta: "Ho perso un punto di riferimento importante".