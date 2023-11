L'incidente di Zuleyha sarà ancora al centro delle trame di Terra Amara e nella puntata di venerdì 24 novembre Fikret sarà arrestato come principale sospettato. Secondo le anticipazioni sarà lo stesso Fekeli a denunciare suo nipote per evitare l'ira di Demir che, infatti, non tarderà ad arrivare. Yaman si recherà alla stazione di polizia in preda alla rabbia, minacciando di uccidere suo fratello per aver attentato alla vita di sua moglie. Dopo gli accertamenti, Fikret sarà rilasciato per insufficienza di prove e quando tornerà a casa sarà furioso con suo zio che lo ha denunciato dimostrando di non fidarsi di lui.

Zuleyha fuori pericolo, ma perderà il bambino

Tra i protagonisti ci sarà apprensione per lo stato di salute di Zuleyha che dopo l'incidente stradale sarà operata d'urgenza. La donna starà meglio, ma il bambino che portava in grembo non ce la farà. Nel frattempo la polizia avvierà le indagini per fare chiarezza sull'accaduto. Si scoprirà, infatti, che a provocare l'incidente sono state delle taniche di olio versate sulla strada e si cercherà il responsabile. Quando Fekeli verrà a sapere che quello che è successo a Zuleyha è stato probabilmente voluto da qualcuno non potrà fare a meno di pensare a Fikret. L'uomo avrà un confronto molto duro con suo nipote che sembrerà essere del tutto estraneo ai fatti, tanto che dirà di non sapere neanche cosa è successo a Zuleyha.

Duro scontro tra Fekeli e Fikret: Ali Rahmet denuncerà suo nipote

Le accuse di Ali Rahmet nei confronti di Fikret feriranno molto suo nipote che continuerà a dichiararsi innocente. Nonostante le parole di Fikret, Fekeli ripenserà a tutte le bugie che suo nipote gli ha raccontato nelle ultime settimane e prenderà una decisione molto dura.

Ali Rahmet denuncerà suo nipote, anche perché avrà il forte timore che Demir possa scatenare una tragedia e scagliarsi contro di lui. Fikret sarà arrestato come principale sospettato per l'incidente di Zuleyha e sarà interrogato dalla polizia. Quando tutto questo arriverà alle orecchie di Yaman, come era prevedibile, l'uomo andrà su tutte le furie e si recherà da suo fratello in commissariato.

Demir minaccerà di uccidere Fikret in commissariato

Demir sarà fuori di sé quando arriverà alla stazione di polizia e accuserà suo fratello di aver provato ad uccidere sua moglie. Yaman non esiterà a puntare la sua pistola contro Fikret, urlando: "Ti ammazzo". La presenza delle forze dell'ordine eviterà il peggio, ma la tensione tra i due fratelli sembrerà crescere ogni giorno di più. Dopo l'interrogatorio, Fikret sarà rilasciato perché considerato estraneo ai fatti, ma al suo ritorno al ranch affronterà nuovamente suo zio. L'uomo esprimerà a Fekeli la sua profonda delusione per non essere stato creduto proprio da lui che dovrebbe volergli bene.