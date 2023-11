Nella casa del Grande Fratello gli screzi tra Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi sono ormai all’ordine del giorno. Nonostante abbiano deciso da tempo di chiudere il loro rapporto, nel pomeriggio di mercoledì 15 novembre un aereo arrivato sulla casa da parte dei fan ha fatto nuovamente discutere i due inquilini.

Ferri corti tra Beatrice e Giuseppe

Nel pomeriggio di mercoledì 15 novembre, sopra la casa del Grande Fratello, è volato un aereo dei fan per Beatrice e Giuseppe. Il gesto simbolico è stato effettuato da parte di alcuni telespettatori "tifosi" della coppia, per dare un ulteriore sostegno ai due gieffini e far sentire la loro vicinanza.

Ma questo messaggio innocuo si è trasformato in un nuovo litigio.

Tutto è avvenuto quando Beatrice, durante il passaggio dell’aereo, ha notato che Anita Olivieri era rimasta in giardino per leggere il messaggio che riportava. Secondo l’attrice, la ragazza sarebbe dovuta rientrare in casa e lasciare loro un po’ di privacy.

Quando Beatrice ha raccontato quanto accaduto a Giuseppe, quest’ultimo ha difeso però Anita, accusandola di essere esagerata, mentre invece avrebbe solamente dovuto godersi il momento.

In particolare Garibaldi ha affermato che per lui invece era un momento importante e che l'aereo andava solamente visto e apprezzato, ringraziando il pubblico. Per tutta risposta Beatrice ha ringraziato chi ha mandato l’aereo ma ha chiesto ai fan della coppia di non spendere più soldi inutilmente per loro due.

A questo punto Giuseppe si è infastidito nuovamente e ha detto a Luzzi: “Ma pensa per te, se non sei all’altezza". Infine ha accusato l'attrice di aver trovato l'ennesimo pretesto per litigare con Anita, la quale non ha colpe.

Grande Fratello, la puntata del 15 novembre salta al 16

Intanto mercoledì 15 novembre 2023 sarebbe dovuta andare in onda su Canale 5 una nuova puntata del Grande Fratello, come annunciato nella puntata di lunedì, dallo stesso Alfonso Signorini.

Tuttavia Mediaset ha deciso di cambiare il palinsesto, annunciando che la puntata di mercoledì non sarebbe andata in onda. Al suo posto è stato trasmesso Il gladiatore. Questa decisione è stata presa in quanto questo giovedì 16 novembre verrà trasmesso su Rai 2 il match di tennis delle Atp Finals con in campo l'italiano Jannik Sinner e pertanto Mediaset ha preferito spostare in avanti (al 23 novembre) la prima puntata del talent Io canto Generation, condotto da Gerry Scotti. Pertanto lo slot rimasto libero su Canale 5 per questo giovedì tornerà per una sera al Grande Fratello.