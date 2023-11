Nelle puntate di Terra Amara che verranno proposte su Canale 5 nel pomeriggio del 22 e del 23 novembre Zuleyha sarà al settimo cielo perché scoprirà di aspettare un bambino dal marito Demir Yaman.

L'ex sarta ben presto lo riferirà a Sermin e così anche Umit Kahraman verrà a saperlo, ovviamente non la prenderà per niente bene. La dottoressa dell'ospedale di Cukurova sarà determinata a vendicarsi e vorrà andare a raccontare a Zuleyha ciò che ha fatto il marito alle sue spalle. Ma ben presto la stessa Altun rimarrà coinvolta in un incidente stradale, in seguito al quale dovrà operarsi d'urgenza.

Nel frattempo, un grosso segreto verrà alla luce del sole: Sermin scoprirà attraverso una lettera che la dottoressa in realtà non si chiama Umit. E sarà proprio il suo vero nome (Ayla) a portare l'ex moglie di Sabahattin a collegarla con Sevda.

Appuntamento del 22 novembre di Terra amara: Zuleyha scopre di essere incinta, Umit arrabbiata

La relazione tra Zuleyha e Demir procederà a gonfie vele e nella puntata del 22 novembre l'ex sarta apprenderà di essere in dolce attesa. La notizia inizierà a circolare velocemente appena Zuleyha metterà Sermin al corrente. Quest'ultima, a sua volta, si ritroverà a parlarne con Fusun, venendo origliata da Mujgan.

La dottoressa Hekimoğlu non perderà tempo a riferirlo alla sua nuova amica e collega Umit, finendo per farla infuriare.

Sarà così che la giovane primario deciderà di andare a informare Zuleyha che suo marito è un traditore, visto che lei è la sua amante. Ma lungo la strada che conduce alla villa degli Yaman, la dottoressa noterà un incidente stradale in cui è rimasta coinvolta proprio la sua rivale Altun.

Spoiler 23 novembre: Zuleyha perde il bambino, si scopre il vero nome di Umit

Le anticipazioni del 23 novembre rivelano che Umit non esiterà a soccorrere Zuleyha, portandola subito in ospedale. Una volta sul posto, Altun dovrà sottoporsi a un'operazione d'urgenza che però avrà esiti a dir poco drammatici: la donna si salverà, ma il bambino che portava in grembo non ce la farà.

Nel frattempo Sermin avrà tra le mani una lettera che il suo ex marito Sabahattin ha scritto a Umit. Sarà in questo modo che verrà fatta luce sul segreto della nuova dottoressa, scoprendo che il suo vero nome è un altro: Ayla. Esso non risulterà nuovo alle orecchie di Sermin, in quanto ricorderà di averlo sentito pronunciare da Sevda mentre era in preda al delirio.