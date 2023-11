Heather Parisi, ex giudice di Amici, ha espresso critiche sul talent show televisivo Amici di Maria De Filippi. In una recente intervista, Parisi ha dichiarato di sentirsi "fuori contesto" e incapace di seguire copioni imposti, sottolineando la sua natura di "scheggia impazzita" in grado di recitare solo se stessa.

Queste dichiarazioni si uniscono alle recenti critiche di Natalia Titova, un'ex insegnante di ballo del programma. Mediaset ha annunciato azioni legali contro tali affermazioni.

Heather Parisi lancia dure accuse al programma

Nell'intervista rilasciata a Il Fatto Quotidiano Parisi ha criticato il programma dicendo che "bisogna recitare un copione".

Queste dichiarazioni sono state accolte con sorpresa, in quanto Parisi aveva acquisito notorietà durante la sua partecipazione come giudice per i suoi giudizi spesso duri nei confronti degli allievi del programma.

Mediaset annuncia vie legali a favore di Amici

La reazione di Mediaset, l'emittente che trasmette Amici, non è tardata ad arrivare. In un comunicato ufficiale, Mediaset ha annunciato di aver dato il consenso ai propri legali di agire "nelle sedi opportune" contro le affermazioni fatte da Heather Parisi. L'azienda televisiva ha sottolineato che è "inaccettabile che venga messa in dubbio la regolarità di un programma che da anni, sotto gli occhi di tutti, consente ai giovani artisti italiani di esprimere e migliorare in modo limpido, serio e impegnativo il proprio talento".

In conclusione, le dichiarazioni di Heather Parisi e Natalia Titova hanno sollevato una serie di interrogativi su Amici di Maria De Filippi, scuotendo l'opinione pubblica e dando vita a un acceso dibattito. Mentre Mediaset reagisce in difesa del proprio programma, è probabile che la discussione su questo argomento continuerà a tenere banco nei prossimi giorni, poiché i punti di vista discordanti verranno esaminati e dibattuti in dettaglio.

Resta da vedere come si evolverà la situazione e se altre personalità del mondo dello spettacolo si esprimeranno in merito.

Anche Natalia Titova ha espresso dubbi in merito alla sua partecipazione al programma

Anche Natalia Titova, ex insegnante di ballo del programma, ha recentemente espresso le sue opinioni su Amici di Maria De Filippi.

Titova, che ha insegnato danza per cinque edizioni del programma, ha dichiarato di non essere rimasta soddisfatta della sua esperienza in quanto non poteva esprimere appieno se stessa come ballerina. Ha affermato che preferisce ballare o lavorare con dilettanti piuttosto che con ragazzi già formati e selezionati.