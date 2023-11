Le anticipazioni di Un posto al sole riguardanti le puntate che andranno in onda su Rai 3 da lunedì 6 a venerdì 10 novembre 2023 annunciano che Il clan Sabbiese tornerà alla carica e lascerà i familiari della vittima dell’attentato con il fiato sospeso per le sue sorti.

L’accaduto sortirà conseguenze inevitabili su Viola ed Eugenio. Bruni farà una confessione importante al marito, pur essendo conscia di farlo soffrire. Ma quando, in seguito, Viola andrà a cercare conforto da Damiano, il poliziotto cambierà atteggiamento. Nel frattempo, in carcere, Lara penserà di avere ancora un asso nella manica.

In realtà Marina troverà un nuovo modo per sbarazzarsi di Lara in maniera definitiva. Intanto a Palazzo Palladini Mariella non sarà per nulla contenta della relazione tra il nipote Costabile e Manuela, al punto da esserne gelosa e discutere con il marito.

Un posto al sole: un attentato stravolge la vita agli abitanti di Palazzo Palladini

Mentre Damiano sarà pronto a vivere il suo amore insieme a Viola, combattendo contro le difficoltà derivate dalla sofferenza che la loro relazione sembra comportare ai loro cari, un’immane pericolo incomberà sempre più sul poliziotto. Un attentato ordito dal clan Sabbiese, lascerà tutti impauriti, oltre ad avere delle conseguenze su un personaggio, che rischierà la vita.

Mentre i familiari di questa vittima saranno in apprensione per le sue condizioni, Eugenio non potrà non notare un particolare che sembrerà fargli capire le ragioni per cui il suo matrimonio con Viola sia giunto al capolinea.

Viola cerca il conforto di Damiano ma rimane delusa

Alla maestra Bruni non resterà altro da fare che vuotare il sacco al marito, ammettendo di amare un altro uomo.

Ne seguirà un confronto durissimo e sofferto, che porterà Viola a cercare la vicinanza di Damiano, incontrando però una certa freddezza. Spazio anche agli altri inquilini di Palazzo Palladini nelle prossime puntate della soap italiana. Manuela cercherà di farsi forza dopo aver ricevuto il consiglio di Guido sul parlare schiettamente con Niko, senza nascondergli la sua relazione con Costabile.

Mariella finirà per considerare seriamente il suo atteggiamento, in particolar modo dopo l’ennesima discussione con il marito, ma la gelosia finirà per prendere il sopravvento al punto che la vigilessa sarà infastidita dalla relazione tra Manuela e suo nipote Costabile. Dopo che Speranza le farà una rivelazione sorprendente, Mariella deciderà di organizzare una cena con i suoi nipoti.

Lara si pregusta le sue ultime ore in carcere, Rossella sceglie l'abito

Nunzio Cammarota si sentirà inquieto nelle nuove puntate di Un posto al sole. Anche nel lavoro non sembrerà concentrato e il motivo sembrerà essere legato all'imminente matrimonio di Rossella. Quest’ultima porterà avanti i preparativi insieme alla madre Silvia e, insieme, andranno a scegliere l’abito nuziale. Mentre Lara si pregusterà quelle che sembrano essere le ultime ore dietro le sbarre del carcere, Marina sarà sul punto di metterla a tacere una volta per tutte.