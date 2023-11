La registrazione di Uomini e donne di questo 5 novembre è stata caratterizzata dall'assenza in studio di Bruno che, questa settimana, ha lasciato da sola Gemma Galgani.

Roberta invece, ha scelto di mandare via un nuovo pretendente arrivato in trasmissione per conoscerla mentre non c'è stato spazio per le novità legate alle vicende di Brando.

Gemma Galgani resta sola, Bruno assente in trasmissione

Le anticipazioni di questa registrazione di U&D, riportate da Lorenzo Pugnaloni, rivelano che Gemma ha preso parte alle riprese ma non era in compagnia del cavaliere Bruno, col quale da qualche settimana stava approfondendo la frequentazione.

A quanto pare, infatti, Bruno non ha proprio preso parte alle riprese di questa settimana e non si esclude che possa aver scelto di abbandonare definitivamente la trasmissione.

Al momento, quindi, la dama torinese si è ritrovata sola in studio ma per lei potrebbero arrivare al più presto nuovi pretendenti nel corso delle prossime puntate.

Roberta rifiuta un nuovo pretendente

Spazio anche alle vicende di Roberta che, questa settimana, ha avuto la possibilità di conoscere un nuovo cavaliere arrivato in trasmissione per lei.

A quanto pare, però, il nuovo pretendente non è riuscito a far breccia nel cuore della dama napoletana, la quale non si è fatta problemi a mandarlo a casa.

Roberta, quindi, ha preferito attendere l'arrivo di altri cavalieri piuttosto che gettarsi a capofitto in una nuova frequentazione con una persona che non le interessava più di tanto.

Al centro delle riprese di questa domenica pomeriggio c'è stata anche la seconda sfilata femminile della stagione: ancora una volta, sono state chiamate le dame del parterre over a scendere in passerella e quindi mettersi in gioco per portarsi a casa lo scettro della vincitrice.

Brando assente in trasmissione, Cristian bacia Virginia e Valeria

Per quanto riguarda il trono classico, le anticipazioni di U&D di questa stagione rivelano che Cristian è stato protagonista di una nuova doppia esterna.

La prima è quella con Virginia e la seconda è quella che lo ha visto fuori dal programma con Valeria. Con entrambe le due pretendenti il tronista ha scelto di spingersi oltre e non sono mancati i baci.

Situazione diversa per Brando: questa settimana il tronista non ha preso parte alla registrazione del talk show di Canale 5.

In studio non si è parlato di lui e non erano presenti neppure le sue pretendenti: i fan, a questo punto, temono sempre più che il tronista possa abbandonare la trasmissione di Maria De Filippi da un momento all'altro, così come ha fatto recentemente Manuela.