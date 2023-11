Le trame delle puntate de Il Paradiso delle signore 8 in programma dal 13 al 17 novembre rivelano che Matteo annuncerà di essere pronto a lasciare il suo incarico all'interno del grande magazzino milanese. Rivelerà a Marcello che ha uno strozzino alle calcagna, lui non le prenderà bene e a causa di uno scontro con il fratellastro Matteo si dirà pronto a dare le dimissioni.

Vittorio, invece, farà i conti con la furia cieca di Tancredi, che dopo averlo visto in teneri atteggiamenti con la moglie Matilde finirà per perdere le staffe al punto da aggredirlo.

Matteo chiede aiuto a Marcello per i debiti: anticipazioni Il Paradiso delle signore al 17 novembre

Matteo si ritroverà ad affrontare una situazione sempre più difficile dovuta alla sua delicata situazione economica.

Il ragazzo ha contratto dei debiti che lo stanno mettendo in difficoltà e non deve altro che trovare il denaro necessario per risolvere al più presto i suoi problemi.

Per tale motivo deciderà di chiedere aiuto a Marcello sperando di poter avere una mano da lui, dato che ormai è diventato un imprenditore a tutto tondo ben inserito all'interno della società milanese.

La reazione di Barbieri di fronte alla richiesta di aiuto di Matteo non sarà positiva: si scaglierà contro di lui per il guaio in cui si è cacciato, dato che adesso non riesce a risolverlo da solo.

Matteo vuole lasciare il suo incarico all'interno del negozio di Vittorio

Matteo ci resterà male e si renderà conto che in questo modo non potrà mai recuperare il legame col fratellastro, e soprattutto capirà che non può più portare avanti il suo incarico all'interno del grande magazzino, per tale motivo deciderà di lasciare il lavoro.

A quel punto sarà Marcello a intervenire: preoccupato per questa inaspettata presa di posizione del fratellastro, gli chiederà di non compiere scelte affrettate.

Vittorio viene aggredito da Tancredi durante i prossimi episodi

Vittorio e Matilde si ritroveranno a vivere un momento di spensieratezza, e in occasione di un evento si mostreranno particolarmente complici e affiatati.

Tale scena verrà vista da Tancredi, che esploderà e tirerà fuori tutta la rabbia contro il nemico giurato.

Tancredi finirà per scagliarsi contro Vittorio, tanto da lasciare senza parole la moglie.

Irene, invece, si renderà conto di essere sempre più attratta da Leonardo Crespi, ma preferirà tenere all'oscuro di tutto il suo fidanzato Alfredo, ignaro di quello che sta succedendo alle sue spalle.