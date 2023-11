Nella prima parte della quarta stagione di Terra Amara tutta l'energia di Züleyha verrà impiegata per trovare Demir, sparito dopo l'assalto a Villa Yaman. Nessuno saprà che fine abbia fatto, nemmeno Fikret lo troverà dopo aver setacciato tutta Çukurova. In certi momenti si temerà che sia morto e questa paura rischierà di diventare realtà quando Züleyha verrà convocata dalla polizia in obitorio per riconoscere un cadavere: ipotizzano che sia quello Demir.

Demir sparisce nell'assalto a Villa Yaman

Demir sparirà nel nulla durante l'assalto a Villa Yaman.

Un brutto colpo per Züleyha che, dopo diversi giorni, non saprà se il marito sia vivo o morto. Anche la polizia cercherà di capire il motivo di questa sparizione, forse Demir potrebbe essere semplicemente scappato per evitare il carcere. Infatti, poco prima dell'assalto, Demir è evaso dalla prigione grazie a Fikret: è stato arrestato con l'accusa di aver ucciso Sevda, ma lui non ha fatto nulla e forse proprio per questo è fuggito.

Fikret mobiliterà tutti i suoi uomini per provare a trovarlo, verrà setacciato ogni angolo di Çukurova, ma di Demir non ci sarà la benché minima traccia.

Fekeli esce di prigione per stare accanto a Züleyha

Züleyha non sarà sola, anche Fekeli sarà al suo fianco. Lui si troverà in carcere per aver ucciso Erkan, il fratello di Hakan, investendolo con la macchina, ma avrà modo di chiedere un permesso speciale per stare accanto alla ragazza in questo momento complicato.

Un gesto che commuoverà non solo Züleyha, ma anche Fikret.

Dopo tanti giorni di silenzio arriverà a Villa Yaman una telefonata della polizia. Non sarà una bella notizia: è stato rinvenuto un corpo senza vita e gli agenti ipotizzano che possa essere quello di Demir, quindi Züleyha dovrà recarsi in obitorio per identificare il corpo.

Non sarà una cosa per niente facile, ma dovrà farsi forza e affrontarla.

Züleyha scopre che il corpo senza vita non è quello di Demir

Fekeli accompagnerà Züleyha in obitorio, anche perché sarà sovrastata dalla paura: se il corpo fosse veramente quello di Demir, che cosa ne sarà di lei? Züleyha entrerà in quella stanza gelida, dove in un tavolo ci sarà il corpo da identificare ricoperto da un lenzuolo.

Con timore lo solleverà e si renderà conto che quel cadavere non appartiene a Demir.

La ragazza tirerà un sospiro di sollievo e quando uscirà dall'obitorio ci sarà Fekeli ad attenderla. L'uomo quando la vedrà piangere temerà il peggio, invece saranno solo lacrime di gioia. Züleyha crollerà e si lascerà andare a un pianto liberatorio tra le braccia di Fekeli. Il fatto che quel corpo non sia di Demir lascia acceso ancora un barlume di speranza per il suo ritrovamento.