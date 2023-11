Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore delle puntate del 23 e 24 novembre rivelano che la vita di Tancredi sarà appesa ad un filo in seguito all'incidente stradale subito. La vicenda porterà Vittorio a farsi da parte con Matilde, ma quando di Sant'Erasmo riaprirà gli occhi commetterà un gesto (per il momento ignoto) che rimetterà in discussione tutto.

Agata affronterà il padre per chiedergli il permesso di frequentare un corso di disegno. Matteo e Marcello collaboreranno per impedire a Umberto di avere la meglio riguardo un ricco affare destinato al Paradiso.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore del 23/11: Tancredi in ospedale

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda giovedì prossimo si scoprirà che cosa è accaduto a Tancredi Di Sant'Erasmo dopo essere stato investito da una macchina. Per il marito di Matilde non sembra prospettarsi nulla di buono, visto che in ospedale, in seguito all'operazione d'urgenza, non giungeranno esiti positivi. Vittorio sarà profondamente turbato, mentre nel suo grande magazzino si continuerà a lavorare.

Dopo aver scoperto che il commendatore Guarnieri non ha in serbo niente di buono nei confronti di suo fratello, dato che vuole soffiargli quel ricco affare che si era procurato con tantissima fatica, Matteo Portelli deciderà di fare qualcosa.

E dopo che il ragazzo riuscirà a sistemare la situazione con Marcello, avrà modo di parlare con Maria a proposito dell'aiuto che si ritroverà a prestare a Vito. Matteo dirà alla stilista siciliana che qualora dovesse sentirsi imbarazzata a causa del bacio che si sono scambiati tempo addietro, lui si tirerà indietro con Vito.

Spazio anche ad un'importante conversazione che avverrà tra Roberto Landi e la giovane Agata.

Spoiler del 24 novembre: Tancredi compie un gesto inaspettato dopo il risveglio dal coma

Agata si lascerà convincere da Roberto e Delia a frequentare un corso di disegno, ma quando chiederà il benestare a papà Ciro, lui glielo negherà, lasciandola amareggiata e triste visto che le sarebbe piaciuto approfondire la sua passione.

Intanto dall'ospedale arriveranno delle buone notizie su Tancredi. Quest'ultimo, infatti, riaprirà gli occhi e verrà dichiarato fuori pericolo.

Alla luce di questa notizia Vittorio prenderà una decisione particolare: lasciare che Tancredi e Matilde se la vedano da soli con i loro problemi matrimoniali. Inaspettatamente, però, di Sant'Erasmo compirà un gesto destinato a rimettere in discussione ogni cosa: di cosa si tratterà?

Matteo e Marcello, frattanto, si alleeranno sempre di più e programmeranno le prossime mosse per mettere in difficoltà Umberto Guarnieri, prima che possa danneggiare la campagna del Paradiso.