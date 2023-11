Nelle puntate del 22 e 23 novembre de Il Paradiso delle Signore Tancredi Di Sant'Erasmo verrà investito da una macchina. Tutto avrà inizio dopo le minacce mosse dal ricco imprenditore alla giornalista Diletta. Successivamente Tancredi avrà una lite con Vittorio, durante la quale verrà investito da una macchina e ricoverato con urgenza in ospedale. L'uomo sarà in condizioni piuttosto gravi, lasciando Conti traumatizzato per l'accaduto.

Nel frattempo Umberto sarà pronto a soffiare un grosso affare a Marcello. Ci penserà Matteo a correre in aiuto di suo fratello, visto che si accorgerà dei piani del commendatore Guarnieri.

Puntata del 22 novembre de Il Paradiso delle Signore: Tancredi investito dopo una discussione con Vittorio

Agata verrà spronata a seguire la propria naturale inclinazione per il disegno: sia Roberto che Delia cercheranno di convincere infatti la giovane a seguire un corso di disegno.

Dopo che Barbieri era stato messo da parte dagli affari del Paradiso, tra Marcello e Vittorio arriverà la tregua. Conti, infatti, deciderà di concedergli una seconda chance, permettendogli di occuparsi dell'aspetto economico della imminente campagna pubblicitaria del marchio Il Paradiso, anche se il direttore del grande magazzino non esiterà a tenerlo d'occhio.

Nel frattempo Diletta subirà un attacco da Tancredi, il quale si mostrerà infastidito dal dossier che la giornalista ha consegnato al suo rivale Vittorio.

All'interno di esso, infatti, saranno presenti tutte le prove atte a inchiodare Di Sant'Erasmo in merito all'incendio avvenuto nella fabbrica dei Frigerio. Nonostante le minacce ricevute, Diletta continuerà per la propria strada. Ben presto Tancredi avrà un faccia a faccia con Vittorio. Tra i due ci sarà uno scontro molto duro, che si concluderà in maniera inaspettata: un'auto investirà Tancredi.

Spoiler del 23 novembre: Matteo scopre gli intrighi di Umberto ai danni di Marcello

Tancredi sarà ricoverato in ospedale in seguito all'incidente subito. L'uomo sarà in coma, mentre Vittorio sarà scioccato per quanto accaduto davanti ai suoi occhi.

Intanto Umberto non si fermerà e porterà avanti i suoi intrighi per rovinare Marcello, ma questa volta Matteo interverrà per aiutare il fratello a portare avanti l'affare per la campagna del Paradiso.

I due giovani lavoreranno insieme e la situazione si risolverà nel migliore dei modi.

Infine Matteo incontrerà Maria e le parlerà di Vito, rivelandole che lo sta aiutando in un particolare progetto e che qualora lei si dovesse sentire imbarazzata, sarà pronto a farsi da parte.