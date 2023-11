Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore della settimana che va dal 13 al 17 novembre rivelano che ci sarà spazio per le vicende di Matteo Portelli, il quale valuterà di licenziarsi dal grande magazzino dopo un acceso scontro con suo fratello Marcello.

Maria, invece, si mostrerà sempre più in crisi in merito al suo futuro sentimentale e questa volta prenderà in considerazione anche l'idea di trasferirsi in Australia assieme al fidanzato Vito.

Matteo sempre più nei guai per i suoi debiti nelle prossime trame della soap Rai

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore raccontano che Matteo sarà sempre più nel mirino dei suoi strozzini, ai quali deve restituire una cifra importante.

Per questo motivo proverà in tutti i modi a trovare la somma di denaro necessaria a risolvere i suoi problemi e a poter vivere in santa pace. La sua missione però non sarà facile e Matteo inizierà a destare i sospetti del fratello, che deciderà di indagare per cercare di capire cosa sta succedendo. In particolare Marcello resterà colpito dal fatto che Matteo non porta più al polso un prezioso orologio e capirà che gli sta nascondendo qualcosa.

Matteo pronto a licenziarsi dal Paradiso delle signore

Col passare dei giorni, Matteo si renderà conto che deve chiedere aiuto al fratellastro, quindi deciderà di parlargli apertamente e gli confesserà la verità sui suoi debiti.

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore della settimana fino al 17 novembre rivelano che il giovane Barbieri non la prenderà affatto bene e tra i due nascerà un accesissimo scontro che porterà il contabile a prendere una decisione del tutto inaspettata.

Matteo si renderà conto di non poter più lavorare all'interno del Paradiso, motivo per il quale si dirà pronto a rassegnare le sue dimissioni e quindi a licenziarsi.

Un duro colpo per Marcello che, a quel punto, si renderà conto del grave danno che tale licenziamento potrebbe arrecare al grande magazzino e quindi pregherà Matteo di ripensarci.

Maria Puglisi in crisi per il futuro con Vito

Al centro delle prossime trame della soap ci saranno anche le vicende di Maria Puglisi: la ragazza si ritroverà costretta a dover fare delle scelte ben precise sul proprio futuro sentimentale.

Maria non nasconderà la crisi ma, questa volta, saranno i genitori a chiederle di prendere una decisione: per la prima volta la stilista accarezzerà l'idea di trasferirsi in Australia e quindi lasciare Milano per stare al fianco del suo fidanzato e promesso sposo.

Intanto Vito prenderà in considerazione l'idea di rilevare la fabbrica Colombo, data la difficile situazione che stanno vivendo Ezio e Gloria.