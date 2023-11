Nella puntata serale di Terra amara, che il pubblico avrà modo di vedere il prossimo 12 novembre in prima serata su Canale 5, Cetin avrà un bruttissimo alterco con Fikret, dove l'accuserà di aver provocato l'infarto che ha colpito Ali Rahmet.

Cetin accusa Fikret di aver provocato l'infarto di Ali Rahmet

Le anticipazioni de Terra Amara rivelano che Sermin e Fusun metteranno in cattiva luce Mujgan agli occhi di Lutfiye. Le due donne infatti riveleranno alla nuova arrivata cos'era accaduto tra la pediatra e Zuleyha in passato.

Cetin invece si precipiterà in ospedale, dove Ali Rahmet è stato ricoverato per un infarto.

Il marito di Gulten a questo punto si scaglierà contro Fikret accusandolo di aver provocato il grave malore a Fekeli. Uno scontro che sarà visto da Demir, il quale interverrà in tempo per sedare gli animi inferociti dei due uomini. Lutfiye poi riuscirà a convincere Fikret ad abbandonare l'ospedale e mandarlo a casa per sbollire la rabbia.

Safiye e Adnan senior erano veramente innamorati

La gente di Adana continuerà a parlare delle dichiarazioni fatte da Fikret sui giornali riguardanti le violenze subite da sua madre dal defunto Adnan senior. Il nipote di Fekeli, Demir e Zuleyha poco dopo scopriranno la verità sui rapporti tra il defunto marito di Hunkar e Safiye.

Mujgan inizierà a disprezzare il comportamento di Fikret diventato troppo ossessionato dal suo desiderio di vendetta.

Per questo motivo, Lutfiye deciderà di avere un confronto con il nipote: la donna mostrerà al ragazzo alcune missive che dimostrano che Safiye e Adnan senior erano veramente innamorati. In questo modo, Fikret capirà che il defunto padre di Demir non era un stupratore, ma semplicemente un amante delle donne. Per questo motivo, Fikret deciderà di sotterrare l'ascia di guerra nei confronti del fratellastro e partire per la Germania.

Demir deciderà di rendere pubblica a tutti la lettera di Safiye finita nelle mani di Zuleyha. Una decisione che susciterà la reazione di Fikret che annullerà la sua partenza per la Germania. Proprio per questo motivo si accenderà nuovamente lo scontro tra i due fratellastri.

Riassunto puntata precedente

Nelle puntate precedenti di Terra amara, Sevda parlerà con Umit per convincerla a porre fine alla tresca con Demir.

Allo stesso tempo, Demir verrà aggredito da uno sconosciuto quando proverà ad aiutare un uomo rimasto con l'auto fermo in mezzo alla strada. Zuleyha, Sevda e Gulten correranno alla scuderia di Villa Yaman in quanto un bracciante ha chiesto il loro intervento per accompagnare la figlia in ospedale vittima di un incidente.