Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore dal 13 al 17 novembre rivelano che Tancredi finirà per scagliarsi contro Vittorio Conti, mosso dalla gelosia che prova nei confronti del suo rivale in amore.

Matteo, invece, deciderà di confessare al fratello la verità sui suoi debiti ma farà i conti con una grande delusione: Marcello non ha intenzione di aiutarlo.

Tancredi si scaglia contro Vittorio nelle prossime puntate della soap

Per Tancredi la situazione diventerà sempre più complicata e insostenibile, dato che l'uomo si renderà conto del feeling speciale che sta nascendo tra sua moglie Matilde e Vittorio.

Un giorno Tancredi li beccherà proprio in un momento di grande sintonia in cui sembrerà esserci un'alchimia speciale tra i due e finirà così per perdere le staffe e il pieno controllo della situazione.

L'uomo si scaglierà contro Vittorio, al punto da aggredirlo e lasciare senza parole sua moglie, a dir poco costernata da questa incresciosa situazione.

Matilde proverà subito a placare gli animi e ad evitare così che la situazione tra i due possa degenerare, dopodiché il giorno seguente si recherà da Vittorio per chiedergli scusa.

Vittorio accetterà le scuse e, al tempo stesso, si renderà conto che Tancredi lo considera un vero e proprio nemico dal punto di vista sentimentale.

Maria pronta a lasciare Milano per seguire Vito

Per Maria, invece, la situazione sentimentale diventerà sempre più difficile da gestire: le anticipazioni della soap fino al 17 novembre rivelano che la stilista prenderà in considerazione l'ipotesi di trasferirsi in Australia assieme a Vito.

In questo modo, quindi, Maria sarebbe disposta a concedersi una seconda chance assieme al suo fidanzato e a mettere da parte definitivamente ciò che di bello c'è stato con Matteo Portelli nel corso delle ultime settimane, compreso quel bacio appassionato che fa fatica a dimenticare.

A proposito del giovane Portelli, in questi nuovi episodi della soap, deciderà di confessare al fratello tutta la verità sui suoi debiti.

Marcello deluso dal comportamento di Matteo: anticipazioni Il Paradiso 8

Matteo vuoterà il sacco con Marcello e gli spiegherà il perché della presenza di quei malviventi che gli stanno intorno e lo aggrediscono di continuo: deve ridare loro una somma importante di soldi.

La reazione di Marcello, però, non sarà delle migliori: il giovane Barbieri si scaglierà contro il fratello per il guaio commesso e non sarà disposto ad aiutarlo.

Matteo si mostrerà particolarmente deluso e amareggiato dalle parole di Marcello, al punto da prendere in considerazione l'ipotesi di abbandonare il suo incarico all'interno del grande magazzino milanese di Vittorio.