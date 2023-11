Ida Platano e Alessandro Vicinanza non sono ritornati in studio nel corso dell'ultima registrazione di Uomini e donne di questa stagione e intanto si fanno sempre più insistenti le voci di una crisi in corso tra i due ex volti del trono over.

I fan, che da tempo chiedono spiegazioni alla coppia nata nel talk show di Maria De Filippi, non perdono occasione per polemizzare contro i due diretti interessati, accusandoli di aver sempre finto.

Voci di crisi e rottura per la coppia Ida-Alessandro nata a U&D

A distanza di un anno dalla fatidica scelta di Ida e Alessandro avvenuta nello studio del talk show pomeridiano di Canale 5, si parla già di una profonda crisi in corso e addirittura di un addio definitivo che, per il momento, i due diretti interessati preferirebbero tacere.

Da circa due mesi, infatti, la coppia nata nel trono over non si mostra più assieme sui social: nessuno scatto e nessuna dedica d'amore, al punto che i numerosi fan hanno subito ipotizzato che fosse cambiato qualcosa.

Le voci di crisi si sono fatte sempre più insistenti, alimentate anche dal silenzio della coppia stessa che in queste settimane non ha mai confermato ma neppure smentito queste indiscrezioni facendo crescere così il mistero e la curiosità stessa dei loro sostenitori.

Platano e Vicinanza non ritornano in studio per un confronto

Sta di fatto che i due non stanno più trascorrendo dei weekend d'amore in coppia come accadeva fino a poche settimana fa e si ignorano sui social, limitandosi a condividere delle frasi che spesso e volentieri sono apparse come delle frecciatine che si rivolgono.

Questa settimana, però, si era parlato di una loro possibile partecipazione nella nuova registrazione di U&D, dove avrebbero potuto far chiarezza sulla loro storia d'amore.

Alla fine, però, così non è stato: come ha riportato Lorenzo Pugnaloni sul suo profilo social, la coppia non ha partecipato alle riprese del talk show di lunedì 6 novembre.

I fan polemici sui social: 'Una coppia finta'

Intanto, sui social, i fan non perdono occasione per sbottare contro la coppia accusandoli di marciare su questa vicenda per creare hype e interesse.

"Si vedeva da lontano che fosse una coppia finta. Alla lunga non si può portare avanti un rapporto del genere", ha commentato un fan della trasmissione.

"Loro che tacciono sulle voci di crisi solo per alimentare l'interesse, che tristezza altro che amore", ha scritto ancora qualcun altro sui social.

"Era inevitabile che questa finta storia giungesse al capolinea prima del previsto, nessuno ci ha mai creduto fino in fondo", ha scritto ancora un altro utente mettendo in discussione il sentimento della coppia.