Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore dal 27 novembre al 1° dicembre rivelano che Matteo accetterà la proposta di Vito di accompagnare Maria fuori città in una trasferta di lavoro.

Matilde non riuscirà a perdonare suo marito per quello che ha scoperto sulla notte dell'incendio e deciderà di lasciare la villa.

Agata continuerà ad essere ostacolata dai suoi genitori, contrari fermamente al fatto che la ragazza partecipi ad un corso di disegno serale.

Matteo accetta di accompagnare Maria fuori città

Vito si ritroverà in grande difficoltà dopo aver dato la sua disponibilità a Maria per accompagnarla in una trasferta lavorativa fuori Milano.

All'ultimo momento, complici i numerosi impegni lavorativi legati anche alla nuova fabbrica, si ritroverà costretto ad annullare la sua partenza e chiederà a Matteo di prendere il suo posto.

Vito, ignaro di quello che c'è stato tra il giovane contabile del grande magazzino milanese e la sua fidanzata, gli chiederà di partire insieme e di accompagnare la stilista fuori città.

Matteo si ritroverà in una posizione di grande imbarazzo, ma non potendo tirarsi indietro, finirà per accettare la proposta di Vito e dirà sì.

Matilde non riesce a perdonare il marito e lascia la villa

Matilde non riuscirà a far finta che non sia successo nulla dopo che suo marito le confesserà tutta la verità sulla fatidica notte dell'incendio al mobilificio, prendendosi le sue colpe su quanto è successo.

Un vero e proprio colpo al cuore per la donna che si sentirà tradita e ferita dalla persona che ha al suo fianco e deciderà di lasciare la villa per trasferirsi altrove.

La donna prenderà le sue cose e andrà via senza preavviso, spiazzando il marito che rientrato in villa dopo essere uscito dall'ospedale, si ritroverà a chiedere informazioni a Vittorio Conti, convinto del fatto che Matilde si sia rifugiata da lui.

Agata Puglisi in crisi per il 'no' ricevuto dai suoi genitori per il corso da disegno

Per Agata la situazione sarà sempre più complicata: la ragazza vuole partecipare a tutti i costi al corso di disegno che le permetterebbe di perfezionarsi e poter aspirare a diventare una stilista come sua sorella, ma si ritroverà a fare i conti con il parere negativo dei genitori.

La giovane venere deciderà di parlare con Ciro e di informarlo della sua decisione, ma il padre non vorrà sapere nulla di questa storia e risponderà con un laconico no.

Demoralizzata, Agata informerà Roberto Landi di quello che è successo e il socio di Vittorio deciderà di prendere in mano le redini della situazione e si proporrà di parlarne direttamente con Ciro per fargli cambiare idea.