Il destino, nelle puntate de Il Paradiso delle Signore in onda sino al 1° dicembre, riporterà in maniera inaspettata Leonardo nella vita di Irene. Le anticipazioni di questa settimana, inoltre, parlano del concorso per la migliore commessa di Milano e sulla decisione di Irene di parteciparvi, oltre al corso di disegno a cui vorrebbe tanto partecipare Agata e sul confronto fra Tancredi e Matilde: la moglie di Tancredi, infatti, deciderà di lasciare la villa. Inoltre, emergeranno i sentimenti che Matteo Portelli prova nei confronti di Maria.

Roberto decide di aiutare Agata

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore ci segnalano che le Veneri scopriranno che è stato istituito un concorso per la migliore commessa di Milano. Saputo ciò, Irene deciderà di partecipare, scoprendo che potrebbe gareggiare con Lucia Giorgi della Galleria Milano Moda. Nonostante ciò, la giovane inizierà a sostenere le prove per il concorso anche se teme di non poterlo vincere. Le Veneri e Alfredo la sosterranno, dandole la forza per andare avanti sino in fondo. Il giorno del concorso, la giovane scoprirà che Leonardo Crespi fa parte della commissione che conferirà il premio. Agata, nel frattempo, confiderà a Roberto di aver deciso di iscriversi a un corso di disegno, senza informare i suoi genitori.

Saputo ciò, l'uomo cercherà di convincere Ciro ad approvare le decisioni della figlia. L'uomo non cambierà idea fino a quando non vedrà con i suoi occhi il talento della giovane. A quel punto, Ciro deciderà di appoggiare ogni sua scelta.

Tancredi scopre di non potersi più operare alla gamba

Matilde prenderà una decisione definitiva su Tancredi senza, però, divulgarla pubblicamente.

Nel frattempo, il nipote di Adelaide verrà a conoscenza del fatto di non poter più subìre l'intervento alla gamba a causa dell'incidente che ha subito. Amareggiato dalla notizia, deciderà di lasciare l'ospedale contro il parere dei medici. Rientrato in villa, chiederà scusa a Matilde che, tuttavia, non riuscirà a perdonarlo.

Poco dopo, Matilde deciderà di lasciare casa Guarnieri. Convinto che Matilde si sia recata da Vittorio, Tancredi andrà a casa sua per controllare. Nel frattempo, la donna scoprirà a malincuore che Vittorio gli ha taciuto il coinvolgimento del marito nell'incendio del mobilificio Frigerio. Umberto andrà a trovare Vittorio Conti per chiedergli una cosa molto importante, mentre Vito chiederà a Matteo Portelli di accompagnare Maria fuori città al posto suo. Alla fine, l'uomo non se la sentirà a causa dei sentimenti che nutre nei confronti della giovane Puglisi. Più tardi, Maria scoprirà insieme ad Armando che Matteo tiene tantissimo a lei.