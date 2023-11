Fikret e Umit saranno pronti a trarre in trappola Zuleyha nella puntata di Terra amara in onda nella serata di domenica 26 novembre. Il fratellastro di Demir darà appuntamento alla donna fingendo di volersi riappacificare con Yaman. Mentre saranno insieme Fikret proverà ad avvicinarsi a lei e Umit li scatterà delle foto da inviare a Demir con l'intento di farlo infuriare con la moglie. Fekeli, però, fermerà il piano di Umit appena in tempo. Lui sa tutto sulla tresca che ha avuto con Demir. È stata Sevda a dirglielo, rivelandogli inoltre di essere la madre di Umit.

L'appuntamento di Fikret a Zuleyha per discutere di una possibile tregua

Per Fikret e Umit non si placherà la sete di vendetta, e appena Zuleyha starà meglio metteranno in atto un altro piano. La donna tornerà a casa dopo aver trascorso un periodo in ospedale a causa dell'incidente. Non vivrà giorni facili a causa della perdita del suo terzo bambino, ma potrà contare sul sostegno di Demir e dei suoi figli. Presto a Villa Yaman arriverà una telefonata inaspettata da parte di Fikret che darà un appuntamento a Zuleyha. In un primo momento la donna si agiterà e chiederà al nipote di Fekeli di lasciare in pace la sua famiglia. Poi, però, lui le dirà di calmarsi e spiegherà di voler discutere della pace tra lui e Demir.

"Entrambi abbiamo oltrepassato il limite", dirà Fikret e Zuleyha cadrà nella trappola, illudendosi di poter risolvere la guerra tra il marito e il fratellastro.

Umit pronta a far scattare la trappola

Zuleyha si recherà all'appuntamento con Fikret, ignara che si tratti dell'ennesimo tranello studiato dall'uomo con Umit. L'incontro sembrerà iniziare con le migliori intenzioni e Fikret spiegherà di aver chiamato Zuleyha perché suo marito non vuole parlare con lui.

La donna crederà alla buona fede di Fikret, che si mostrerà pentito delle sue provocazioni e prenderà la mano di Zuleyha. A tutto questo assisterà di nascosto Umit, pronta a scattare delle foto da inviare a Demir. L'obiettivo di Fikret e della sua complice sarà distruggere il matrimonio di Zuleyha con quelle immagini. Vedere sua moglie in compagnia del suo nemico sicuramente farebbe andare su tutte le furie Demir e per questo Fikret si darà da fare, avvicinandosi il più possibile a lei.

Fekeli furioso con Umit e il nipote

Umit scatterà a Fikret e Zuleyha delle foto che li ritraggono mano nella mano e sarà molto soddisfatta della riuscita del piano. Appena volterà lo sguardo, però, vedrà Fekeli davanti a sé. "A cosa stai giocando?", le chiederà Ali Rahmet, invitandola ad avere almeno un po' di rimorso per quello che sta facendo a Demir. Umit fingerà di non sapere di cosa stia parlando Fekeli e negherà anche di essere la ragazza di Fikret. La dottoressa sarà certa che sia stato Demir a dire ad Ali Rahmet dei suoi piani, ma si sbaglierà. A parlare di tutto con Fekeli è stata Sevda, che ha rivelato anche di essere la madre di Umit, chiedendo a lui un consiglio su come comportarsi con la figlia.