Cambio programmazione Rai per Il Paradiso delle signore 8 per quanto riguarda la puntata che sarebbe dovuta andare in onda l'8 dicembre.

Gli spettatori della soap opera pomeridiana con Roberto Farnesi e Alessandro Tersigni dovranno fare i conti con una settimana composta da soli quattro appuntamenti inediti, dato che Il Paradiso delle signore l'8 dicembre non verrà trasmesso su Rai 1 per via della festività dell'Immacolata. Si torna regolarmente in onda lunedì 11 dicembre.

L'appuntamento con Il Paradiso delle signore 8 si ferma l'8 dicembre

Il palinsesto di Rai 1 subirà delle modifiche in occasione della festa dell'Immacolata e a saltare sarà l'appuntamento Il Paradiso delle Signore.

L'8 dicembre non è prevista la messa in onda di un nuovo episodio e non verrà recuperato neppure sabato 9 dicembre, così come è capitato in passato.

La soap opera riprenderà la sua consueta programmazione quotidiana a partire da lunedì 11 dicembre con il ritorno dei cinque episodi complessivi settimanali in programma dalle 16 alle 16:50 circa.

Matilde in crisi dopo la verità sull'incendio

Le anticipazioni delle prossime puntate rivelano che Matilde si ritroverà al centro delle dinamiche dopo aver scoperto tutta la verità sull'incendio al mobilificio di famiglia.

La donna per tanto tempo ha cercato la verità su quanto è accaduto e finalmente riuscirà a scoprire che è stato il marito Tancredi l'artefice di quanto è successo.

L'uomo si prenderà le sue colpe dopo aver saputo del dossier portato alla luce da Diletta e finito nelle mani di Vittorio Conti, col quale si ritroverà messo alle strette.

Un duro colpo per Matilde, che non potrà far finta di nulla e per lei inizierà un momento difficile della sua vita, dove si ritroverà a dover fare una scelta importante.

Vittorio si dichiara a Matilde nelle nuove puntate della soap

Inizialmente la donna deciderà di lasciare la villa condivisa fino a quel momento con il marito, intenzionata a voltare pagina e a chiudere col passato.

Successivamente le trame della soap opera rivelano che la donna dovrà fare i conti con la dichiarazione d'amore di Vittorio Conti, che deciderà di uscire allo scoperto e confessare finalmente i suoi sentimenti a Matilde, dopo che per tutto questo tempo è rimasto in silenzio per non interferire nel suo matrimonio con Tancredi.

Frigerio, però, prenderà una decisione drastica: intenderà lasciare al più presto l'Italia e trasferirsi in Giappone, così da poter lasciarsi alle spalle tutte le sofferenze dell'ultimo periodo.