Le anticipazioni di Terra Amara dal 4 al 10 dicembre 2023 rivelano che arriverà la notizia della morte di Mujgan in seguito ad un incidente aereo.

Demir Yaman, invece, si ritroverà nei guai con sua moglie Zuleyha per via del tradimento perpetrato alle sue spalle. La donna scoprirà come sono andati i fatti e, a quel punto, prenderà i suoi figli e deciderà di lasciare Cukurova per iniziare una nuova vita a Cipro.

Demir Yaman nei guai per il tradimento e Zuleyha scappa via: anticipazioni Terra amara 4-10 dicembre

Le trame delle prossime puntate della soap opera raccontano che Demir si ritroverà messo alle strette per il tradimento perpetrato con Umit alle spalle di sua moglie.

Fino a questo momento Zuleyha era del tutto ignara dei fatti e si era sempre fidata ciecamente del padre di sua figlia.

Adesso che la verità verrà prepotentemente a galla, sentirà il bisogno di prendersi la sua rivincita e per prima cosa deciderà di andare via per sempre da Cukurova.

La donna, senza dare alcun tipo di preavviso a Demir o ad altri familiari, prenderà i suoi due figli e organizzerà tutto per il trasferimento a Cipro, dove intende iniziare la sua nuova vita.

Demir disperato per la fuga di Zuleyha con i suoi due figli

Solo nel momento in cui Demir rientrerà alla villa per parlare con sua moglie si renderà conto che la donna non c'è e che ha portato via anche i piccolo Adnan e Leyla.

L'uomo capirà che sta rischiando di perdere per sempre la donna che ha sempre amato e con la quale desiderava poter costruire un futuro roseo.

A quel punto si metterà sulle sue tracce e chiederà informazioni alle persone che potrebbero sapere che fine abbia fatto Zuleyha.

Yaman si rivolgerà così a Gulten, ma farà i conti con la dura reazione della donna, la quale si scaglierà contro il ricco imprenditore per il suo tradimento.

Mujgan muore in un incidente aereo nelle prossime puntate della soap al 10/12

Le anticipazioni ci svelano che si arriverà anche all'addio definitivo per il personaggio di Mujgan.

La dottoressa deciderà di mettersi in viaggio per Istanbul, dove ha accettato un importante incarico lavorativo che le permetterà di iniziare una nuova vita lontana da Cukurova.

L'aereo sul quale viaggerà però, avrà un incidente e per tutti i passeggeri a bordo non ci sarà nulla da fare.

La dottoressa verrà dichiarata morta: un duro colpo per Fikret e Fekeli che, a quel punto, decideranno di prendersi cura del piccolo Kerem Ali, già rimasto orfano di suo padre Yilmaz.