Nelle puntate finali di My home my destiny farà capolino un nuovo personaggio: Gülbin, interpretata dall'attrice Gülcan Arslan. La ragazza è la sorella di Zeynep, quella che a 15 anni è scappata di casa in quanto si sentiva messa da parte dalla madre Sakine. Dopo anni passati in Germania tornerà a Istanbul con la chiara convinzione di vendicarsi della sorella e della madre per ciò che ha passato e per farlo si alleerà con Ekrem, il padre adottivo di Zeynep, e la sua amante Meltem. Questi ultimi due hanno il dente avvelenato contro Zeynep, visto che diventerà il nuovo amministratore delegato della Lotus Group, l'azienda tessile di Nermin che ha visto sempre a capo proprio Ekrem.

Zeynep conosce Nesrin, ma non sa che in realtà è la sorella Gülbin

Zeynep sarà abbastanza sconvolta per la morte di Mehdi, che darà la vita proprio per salvare l'ex moglie. Morirà tra le sue braccia e la ragazza si sentirà un po' colpevole dell'accaduto. In casa non avrà pace, tutti le staranno addosso, così uscirà in macchina a fare un giro, ma avrà la testa tra le nuvole e rischierà di investire due uomini che inveiranno contro di lei.

Arriverà questa ragazza a trarla in salvo: si chiama Nesrin. Le due prenderanno un caffè insieme e Zeynep le racconterà dei suoi problemi. La ragazza penserà di sfogarsi con una semplice sconosciuta, invece dietro l'identità di Nesrin si nasconde Gülbin, la sorella che non vede da venti anni.

Gülbin e la sua sete di vendetta

Gülbin tornerà a Istanbul con un intento ben preciso: vendicarsi della sorella e della madre. A quanto pare inizialmente la signora Nermin avrebbe dovuto adottare lei, ma Sakine non ha dato il suo benestare, cosa che invece ha fatto per Zeynep.

Per questo Gülbin, quando aveva solamente 15 anni, è scappata di casa, ma in questi vent'anni la madre non l'ha mai cercata e questa cosa non l'ha digerita.

La truffa ai danni di Zeynep

Gülbin, tramite Zeynep, scoprirà che a breve sarà a capo della Lotus Group, la società tessile di Nermin, così le proporrà di assumere come consulente suo fratello Tarik, in realtà l'uomo è il suo fidanzato e si chiama Tekin. I due sono in combattuta con Meltem, l'amante di Ekrem (l'ex marito di Nermin), e tutti insieme vorranno riprendersi non solo la società, ma mandare Zeynep e Nermin in rovina.

Le due donne si fideranno ciecamente di Tarik, anzi Nermin sembrerà prendersi pure una bella cotta per lui. L'unico a non nutrire una profonda stima nei confronti dell'uomo sarà Barış, che diventerà il rappresentate legale della Lotus Group.

Barış scopre la verità su Tarik

Quando Barış si renderà conto che Tarik vuole insidiarsi nelle vicende dell'azienda, diventando consulente, stilerà un contratto che in qualche modo possa difendere Zeynep da eventuali trappole. Non solo: all'insaputa di Zeynep inizierà anche a compiere delle indagini in privato grazie a un investigatore.

Sarà proprio lui, in seguito, a scoprire che Tarik è solamente un truffatore assunto da Ekrem e Meltem per distruggere Zeynep.