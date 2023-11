Gli spoiler de Il Paradiso delle Signore 8 sulla puntata che andrà in onda su Rai 1 venerdì 1° dicembre raccontano che Ciro Puglisi (Massimo Cagnina) finirà per commuoversi quando constaterà coi suoi occhi il talento artistico della figlia Agata (Silvia Bruno). Irene Cipriani (Francesca Del Fa), invece, sarà chiamata ad affrontare il giorno del concorso come migliore commessa di Milano e scoprirà con stupore che nella giuria c'è Leonardo Crespi (Emanuele Turetta). Matilde Frigerio Di Sant'Erasmo (Chiara Baschetti), infine, tornerà a Villa Guarnieri e non porterà buone nuove per Tancredi (Flavio Parenti) e, inoltre, la donna apprenderà che Vittorio Conti (Alessandro Tersigni) era a conoscenza dell'implicazione di suo marito nell'incendio al mobilificio.

L'ottava stagione de Il Paradiso delle Signore viene trasmessa alle ore 16:05 dal lunedì al venerdì su Rai 1, nonché sulla piattaforma streaming RaiPlay.

Irene scoprirà che nella giuria del concorso per la migliore commessa di Milano c'è Leonardo

Le anticipazioni della soap evidenziano che per Irene arriverà il giorno fatidico della competizione per sancire la migliore commessa di Milano. La giovane Cipriani apprenderà che nella commissione della gara per assegnare l'ambito premio c'è Leonardo.

La presenza di Crespi nella giuria potrebbe far ingelosire Alfredo Perico (Gabriele Anagni).

Ciro si commuoverà vedendo il talento della secondogenita

In seguito per Ciro arriverà il momento di constatare con mano le doti artistiche della figlia Agata, così il signor Puglisi non riuscirà a trattenere la commozione.

Matilde, intanto, sceglierà di fare rientro a Villa Guarnieri.

Matilde scoprirà che Vittorio sapeva dell'implicazione di Tancredi nell'indendio al mobilificio Frigerio

Il ritorno di Matilde in Villa coinciderà con delle notizie decisamente poco entusiasmanti che sviscererà al coniuge. A rendere ancora più destabilizzante il momento emotivo di Frigerio ci sarà la scoperta che Vittorio era a conoscenza dell'implicazione di Tancredi nell'incendio al mobilificio Frigerio.

A raccontare al direttore del Paradiso delle Signore, difatti, era stata la giornalista Diletta D'Ambrosio (Barbara Venturato) che gli aveva consegnato uno scottante dossier contenente le malefatte di Tancredi. Vittorio, però, non se l'era sentita di avvertire Matilde e ora quest'ultima subirà una doppia batosta: da una parte le colpe del marito e dall'altra le omissioni di Conti.