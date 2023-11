Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore dal 20 al 24 novembre rivelano che Vittorio deciderà di mettere alle strette Tancredi Di Sant'Erasmo per la fatidica notte dell'incendio al mobilificio.

Attraverso un dossier presentato da Diletta, il proprietario del grande magazzino milanese ha scoperto che il marito di Matilde è stato l'artefice di quanto è accaduto, motivo per il quale inizierà a ricattarlo: vuole che dica tutta la verità a sua moglie. Nel frattempo, dopo una lite con Conti, Tancredi verrà coinvolto in un incidente stradale.

Maria, invece, organizzerà una sorpresa per il suo fidanzato Vito Lamantia, pronta a ripartire da zero con lui.

Vittorio ricatta Tancredi Sant'Erasmo per le sue bugie sull'incendio

La fatidica notte dell'incendio, in cui Matilde e i suoi familiari hanno visto andare in fiamme il mobilificio, tornerà al centro delle trame dato che Vittorio intenderà usare il dossier di Diletta per mettere alle strette il suo nemico Tancredi.

Prima di muoversi, Conti chiederà alla sua amica giornalista se può fidarsi al 100% di quello che c'è scritto in quei documenti, dove viene attestato che sia stato proprio Tancredi a causare l'incendio.

Sant'Erasmo è infatti tra gli artefici dell'incendio ma fino a questo momento non ha mai avuto il coraggio di affrontare la situazione con sua moglie, tenuta all'oscuro dei fatti. Conti si recherà da lui con l'intenzione di metterlo alle strette, confessandogli di sapere tutta la verità su quanto è accaduto.

Tancredi vittima di un incidente stradale nelle nuove trame della soap

Tancredi non potrà fare altro che ammettere le sue colpe ma, al tempo stesso, chiederà a Vittorio di avere ancora qualche giorno di tempo prima confessare tutta la verità a sua moglie.

Le trame della soap opera pomeridiana di Rai 1 fino al 24 novembre rivelano che Tancredi non si farà scrupoli a ricattare anche la giovane Diletta, scatenando la furia di Vittorio che interverrà tempestivamente.

Tra i due uomini ci sarà un durissimo e acceso scontro e nella concitazione accadrà qualcosa di inaspettato: un'automobile travolgerà in pieno Sant'Erasmo, che finirà in ospedale in condizioni critiche.

Maria organizza una sorpresa per Vito nei nuovi episodi de Il Paradiso 8

Intanto Maria deciderà di organizzare una sorpresa per il suo fidanzato: la stilista intende recuperare il suo legame affettivo con il contabile che, dopo essere rientrato a Milano, prenderà a cuore le sorti della fabbrica di Ezio e Gloria. Per permetterle di organizzare tutto nei minimi dettagli, le veneri le lasceranno libera la "casa delle ragazze": in questo modo i due potranno vivere dei momenti di tranquillità e passione.