Secondo le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 8 nella settimana dal 20 al 24 novembre Tancredi verrà investito da un'auto dopo una discussione con Vittorio. Finirà in ospedale e Conti si sentirà in colpa per ciò che gli è successo. Per Maria sembrerà tornare il sereno, visto che organizzerà una sorpresa per il fidanzato Vito con la complicità delle amiche. La sorella Agata, invece, vorrebbe frequentare una scuola di disegno, ma il padre Ciro non sarà d'accordo con questa scelta.

Il Paradiso delle signore, anticipazioni: Vittorio dà un aut aut a Tancredi, lui prende tempo

Tancredi sarà convinto di poter risolvere la crisi con Matilde, ma presto ci saranno altri problemi. Vittorio riceverà da Diletta la certezza dell'attendibilità del dossier contro Di Sant'Erasmo e lo metterà alle strette con un aut aut. Tancredi confiderà a Umberto le sue colpe sull'incendio al mobilificio Frigerio, ma prenderà tempo per confessare tutto a Matilde.

La tensione sarà alle stelle e dopo aver minacciato Diletta per intercedere con Vittorio, Di Sant'Erasmo affronterà Conti e nella concitazione verrò investito da un'auto. Verrà ricoverato in ospedale privo di conoscenza, mentre Vittorio si sentirà in colpa per quanto è accaduto.

Quando Tancredi starà meglio, Conti lo rassicurerà: non si intrometterà più tra lui e Matilde, ma proprio in quel momento succederà qualcosa di imprevisto. Di Sant'Erasmo farà un gesto che stravolgerà la sua relazione con la moglie.

Matteo in difficoltà

Maria sarà entusiasta per il vestito da lei creato per la nuova collezione natalizia e anche la sua confusione a livello sentimentale sembrerà sparita.

La signorina Puglisi, con l'aiuto delle ragazze, organizzerà una sorpresa per Vito a casa sua. Lamantia, invece, sarà felice di iniziare una nuova avventura con la sua azienda a Milano. Vito chiederà un grosso aiuto a Matteo che non potrà rifiutare, per questo deciderà di confessare a Marcello i suoi sentimenti per Maria. Successivamente Portelli dirà alla signorina Puglisi che se la sua collaborazione con Vito dovesse metterla in imbarazzo, lui sarebbe disposto a tirarsi indietro.

Il sogno di Agata non piace a Ciro

Il talento di Agata non passerà inosservato e Delia proverà a convincerla a iscriversi a una scuola di disegno. La ragazza chiederà a Roberto di appoggiarla per persuadere Agata a coltivare i suoi sogni. Landi proverà a parlarle, convincendola a frequentare la scuola serale di disegno. Agata ne parlerà con Ciro, ma l'uomo non sarà affatto d'accordo e non le darà il suo benestare.