Le anticipazioni de La Promessa che andranno prossimamente in onda su Canale 5 rivelano che Cruz e Pelayo saranno alleati contro Catalina, difatti Ezquerdo cercherà di sfruttare l'interesse maturato dalla ragazza verso Pelayo per sbarazzarsi della stessa. Curro, intanto, metterà le mani su una lettera firmata da sua madre biologica dove ci sarà scritto il nome del suo vero padre, ma quando Ramona gli chiederà di mostrargliela il giovane preferirà mentire dicendo di aver letto solo le prime righe e getterà il biglietto nel fuoco.

Cruz e Pelayo alleati contro Catalina

Catalina proverà a salvare le sorti della tenuta mettendo in piedi una produzione di confetture, attività imprenditoriale che riscuoterà sin da subito un discreto successo e una buona dose di introiti economici.

Mentre arriverà al cospetto della giovane de Lujan il primo ordine da Madrid, Cruz penserà bene di derubare Catalina per organizzare uno sfarzoso ballo in maschera. Dopo aver precedentemente saccheggiato le finanze di Catalina per organizzare la sua festa di compleanno, la sorella di Eugenia cadrà nuovamente nel vizio del furto.

Nella sua impresa Catalina avrà un socio, Pelayo: tra i due presto nascerà un'intesa che va oltre il lavoro. La giovane de Lujan scoprirà infatti di provare una forte attrazione per lui e ne parlerà con Simona e Candela.

Pelayo e Catalina si baceranno

Ciò che purtroppo Catalina ignorerà sarà che Pelayo e Cruz sono alleati per sbarazzarsi di lei, ovvero per fare in modo che lasci la tenuta in via definitiva.

Ezquerdo proverà, difatti, a sfruttare i sentimenti di Catalina per Pelayo per liberarsi per sempre della giovane.

Quando, però, Pelayo scoprirà che il posto preferito da Catalina è un angolo della villa dove sovente si rifugia per ricordare la madre, ecco che tra i due ci sarà un bacio che renderà entusiasta de Lujan e non lascerà indifferente nemmeno il ragazzo.

Curro scoprirà l'identità del suo vero padre

Curro sarà più che mai intenzionato a scoprire l'identità del suo vero padre e riuscirà a mettere le mani su una lettera scritta da sua madre biologica.

Leggendo il contenuto del biglietto Curro scoprirà con stupore che all'interno dello stesso viene fatto il nome del suo vero padre, ma quando Ramona lo sorprenderà con la missiva in mano chiedendogli cosa ci fosse scritto il ragazzo mentirà.

Inizialmente Curro dirà a Ramona di aver letto solo le prime righe della lettera e, pochi istanti dopo, la brucerà nel fuoco.