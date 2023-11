Nelle puntate de Il Paradiso delle Signore che andranno in onda su Rai 1 mercoledì 29 novembre e giovedì 30 novembre Agata sentirà sua madre e suo padre discutere per lei. Tutto avrà inizio quando la sorella di Maria si iscriverà al corso di disegno, nonostante il parere contrario dei suoi genitori. Matteo Portelli è innamorato di Maria e la notizia prenderà a circolare raggiungendo le orecchie di Armando e della diretta interessata. Stanca delle scuse inutili di Tancredi, Matilde se ne andrà da Villa Guarnieri. Ma quando il marito non la vedrà rientrare a casa, si infurierà e sospetterà che la donna sia andata da Vittorio.

Sarà così che, per verificare la sua ipotesi, Di Sant'Erasmo si recherà a casa del direttore del Paradiso.

Intanto al Paradiso Irene cadrà nell'agitazione a causa del concorso per eleggere la migliore commessa di Milano.

Puntata di mercoledì 29/11: Agata si iscrive al corso di disegno senza il benestare della famiglia

Agata Puglisi, nonostante la sua famiglia non veda di buon occhio la sua passione per il disegno, deciderà di iscriversi al corso. Non passerà molto tempo prima che Roberto lo venga a scoprire e, sapendo quanto sia importante per Agata avere il benestare di sua madre e suo padre, il pubblicitario del Paradiso si recherà a parlare con Ciro in modo da persuaderlo.

Maria verrà a sapere che ad accompagnarla fuori città non sarà Vito bensì Matteo Portelli.

In un primo momento la stilista sarà titubante, ma poi capirà di non avere altra possibilità. Successivamente qualcuno la metterà al corrente dei veri sentimenti che Matteo prova nei suoi confronti, finendo per scuoterla nel profondo.

Spazio anche a Matilde Frigerio nelle prossime puntate di questa daily soap. Quando la donna verrà a sapere del coinvolgimento del marito circa l'incendio avvenuto anni fa alla fabbrica della sua famiglia, non potrà che prendere una decisione inattesa.

Nel dettaglio, Matilde lascerà Villa Guarnieri in quanto sarà stufa di stare a sentire le frequenti scuse di Tancredi Di Sant'Erasmo.

Episodio di giovedì 30 novembre: Tancredi crede che Matilde è a casa di Vittorio

Al Paradiso, intanto, prenderà a circolare la notizia che Matteo prova dei forti sentimenti per Maria. Anche il capo magazziniere Armando sarà messo al corrente di ciò.

Aria di agitazione nell'animo di Irene Cipriani a causa del concorso che il comune di Milano ha indetto per eleggere la migliore commessa del capoluogo lombardo. La capocommessa del grande magazzino di Conti inizierà a maturare un pensiero pessimista: non essere degna di vincere il concorso.

A casa Puglisi, frattanto, si parlerà di Agata e la giovane origlierà discussione dei suoi genitori, finendo per prendere una decisione molto importante: di cosa si tratterà?

La furia impazzerà a Villa Guarnieri quando Tancredi, non vedendo la moglie rincasare, inizierà a sospettare che possa essere andata a casa del suo rivale Vittorio. Sarà così che l'uomo si presenterà a casa del direttore Conti per verificare la sua ipotesi.