Le puntate di Terra Amara in onda il 29 e 30 novembre annunciano che Fikret subirà un'aggressione per mano di due uomini misteriosi e si ritroverà prigioniero su ordine di Zuleyha.

Nel frattempo Sermin arriverà a fare una scoperta riguardante Umit e non esiterà a cercare maggiori informazioni, venendo cacciata dalla villa degli Yaman. La donna si presenterà dal cugino Demir in carcere per rivelargli le scoperte fatte, sarà così che Yaman scoprirà che Umit si chiama in realtà Ayla e non reagirà positivamente, finendo per mandare via Sermin.

Intanto Mujgan rientrerà a Cukurova e sarà turbata perché non crederà minimamente alla colpevolezza di Demir.

Per lei è inconcepibile che Yaman possa aver spinto Umit per le scale e ne parlerà con Fekeli, apprendendo da lui del legame tra la dottoressa Kahraman e Fikret.

Fikret aggredito da due uomini

Dopo che Demir è stato accusato di aver spinto Umit dalle scale e si trova in carcere. Nonostante le cose in realtà non siano andate così, visto che l'incidente è avvenuto per mano di Fikret, al suo risveglio dal coma Umit ha dichiarato il falso confermando l'accusa verso Demir.

Sarà così che nella puntata di mercoledì 29 novembre Yaman affronterà un'udienza a cui prenderanno parte anche Fekeli e Lutfiye. Quest'ultimi intanto, quando rincaseranno, si ritroveranno davanti a loro una turbatissima Mujgan, la quale non crederà minimamente che Demir abbia tentato di uccidere la sua amica e collega.

A questo punto Fekeli la metterà al corrente della relazione tra Umit e suo nipote, oltre a rivelare i propri sospetti. In particolare secondo Fekeli il vero colpevole dell'incidente è soltanto Fikret e quindi Demir è innocente.

Nel frattempo Fikret subirà un'aggressione da due misteriosi individui.

Zuleyha cattura Fikret, Demir caccia Sermin dal carcere

Nella puntata di giovedì 30 novembre Fikret verrà catturato da parte dei due malviventi sarà e tenuto prigioniero proprio da parte di Zuleyha, intenzionata a fare giustizia a Demir, ma il giovane riuscirà a liberarsi e a fuggire grazie all'aiuto di sua zia Lutfiye.

Intanto Demir riceverà un'inattesa visita in carcere da parte Sermin, la quale poco prima è stata cacciata dalla villa degli Yaman per le sue invadenti domande su Sevda e Umit.

La donna però non si arrenderà e continuerà a indagare a fondo nella vicenda. Sarà così che Demir apprenderà dalla cugina che il vero nome di Umit è Ayla. Questo nome è infatti lo stesso che Sevda pronunciato durante il suo ricovero in ospedale durante un momento di delirio. Infastidito dalle scoperte di Sermin, Demir caccerà via dal carcere la cugina.