Matilde Frigerio scoprirà che il marito è il responsabile dell'incendio avvenuto nel mobilificio della sua famiglia: tale trama verrà raccontata nelle puntate de Il Paradiso delle Signore in onda dal 27 novembre al 1° dicembre su Rai 1. Oltre a questo la donna verrà a sapere che anche Vittorio sapeva della colpevolezza di Tancredi nell'incendio, ma nonostante la loro amicizia non le ha mai detto niente.

Matilde scopre che l'azienda di famiglia è andata distrutta a causa di Tancredi

Matilde si troverà in ospedale per prendersi cura di Tancredi. Lui sarà ancora ricoverato a causa dell'incidente stradale in cui ha quasi rischiato di morire, visto che è entrato anche in coma.

Lui penserà anche all'operazione che gli permetterebbe di recuperare l'uso totale della gamba, ma visto l'incidente questa possibilità sembrerà svanire per sempre, per questo Tancredi firmerà per le sue dimissioni dall'ospedale, anche se i medici non saranno per niente d'accordo con la sua scelta.

A ogni modo non potrà immaginare che per la sua vita il peggio dovrà ancora arrivare, visto che Matilde scoprirà che è stato proprio lui a incendiare il mobilificio della famiglia Frigerio.

Tancredi crede che Matilde sia scappata da Vittorio

Tancredi farà di tutto per farsi perdonare dalla moglie, le supplicherà di ascoltarlo anche per solo un minuto, ma lei non avrà la minima intenzione di dargli retta, anzi prenderà una decisione drastica: lasciare la villa in cui vive con il marito.

Intanto Tancredi è molto geloso di Vittorio e anche recentemente l'ha visto in atteggiamenti molto complici con la moglie, per questo penserà che Matilde possa andare da lui e rifugiarsi a casa sua. Aspetterà che la donna rientri a casa di sua spontanea volontà, ma quando vedrà che ciò non accadrà si recherà da Vittorio per capire se le ha dato ospitalità.

Matilde non ha più fiducia di Vittorio

Tancredi non la troverà da Vittorio, anche perché Matilde rientrerà nella sua villa. Tancredi sarà felice, ma lei non avrà delle belle notizie da comunicargli. A ogni modo Matilde non sopporterà un'altra faccenda: apprenderà che anche Vittorio sapeva che il mobilificio della sua famiglia è stato incendiato da Tancredi e in tutto questo tempo, nonostante la complicità che si è creata tra loro, non le ha mai detto niente.

Sarà l'ennesimo duro colpo da affrontare e chissà se riuscirà a dare a Vittorio la fiducia che gli ha accordato dal primo giorno che si sono conosciuti. Conti non sarà ancora a conoscenza del fatto che Matilde sappia la verità e chissà come la prenderà. Lui avrebbe voluto rivelarle tutto, ma ha dato la possibilità a Tancredi di rivelarle personalmente la faccenda, cosa che lui invece non ha fatto.