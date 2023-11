Le anticipazioni di Un posto al sole dal 27 novembre all'1 dicembre 2023 rivelano che Rosa confesserà la sua sofferenza per il mancato ritorno di fiamma con il suo ex Damiano.

Intanto il poliziotto si ritroverà a vivere una situazione molto delicata: onorare la sua divisa oppure andare in soccorso del suo amico di vecchia data Eduardo.

Ida si metterà alla ricerca di un nuovo lavoro e tale situazione finirà per avvicinarla nuovamente a Diego.

Rosa soffre ancora per il suo ex: anticipazioni Un posto al sole all'1 dicembre

Damino ha scelto di stare assieme alla sua famiglia e di supportarla in questo momento così delicato, dopo che hanno rischiato la vita per quell'attentato che poteva rivelarsi mortale per la sua ex e il loro bambino.

Rosa si riavvicinerà così al poliziotto ma tra i due non scatterà il ritorno di fiamma che tanto avrebbe sperato la donna.

Rosa avrà modo di parlare con Giulia, alla quale confesserà la sua sofferenza per questo mancato riavvicinamento con il padre di suo figlio.

La donna prova ancora dei sentimenti nei suoi confronti ma, a questo punto, non potrà fare altro che accettare la situazione dato che il cuore di Renda sembra battere solo per Viola.

Damiano dovrà fare una scelta importante per il suo futuro

Le anticipazioni di Un posto al sole rivelano che anche Viola non sarà contenta dell'evolversi della sua relazione con Damiano.

La donna ha messo in crisi il suo matrimonio con Eugenio per viversi la storia d'amore con il poliziotto, ma i due non sono ancora usciti allo scoperto ufficialmente dato che Damiano non se l'è sentita di gettarsi a capofitto in questa storia d'amore.

Viola non potrà nascondere la sua sofferenza per questa relazione che non sta andando come avrebbe sperato, mentre il poliziotto si ritroverà a vivere una situazione molto complicata dal punto di vista personale e lavorativa.

Damiano dovrà prendere una decisione importante e capire se onorare la sua divisa oppure scegliere la fedeltà verso il suo amico di vecchia data, Eduardo.

Ida si mette alla ricerca di un nuovo lavoro nelle nuove trame di Un posto al sole

Gli spoiler delle prossime puntate della soap trasmesse fino all'1 dicembre in prima visione assoluta su Rai 3 rivelano che Ida si ritroverà in difficoltà dal punto di vista economico.

La donna ha bisogno di soldi da dover spedire a casa e, non volendo pesare sulle finanze di Roberto e Marina, deciderà di mettersi alla ricerca di un secondo lavoro.

Tale situazione finirà per avvicinarla ancora di più a Diego, dato che i due avranno modo di trascorrere nuovi momenti insieme e approfondire la conoscenza.