E' un importante scossone emotivo quello che attende Maria Puglisi, che stando alle anticipazioni delle puntate de Il Paradiso delle signore dal 27 novembre al 1° dicembre 2023 scoprirà che Matteo Portelli si è davvero innamorato di lei.

Matilde si ritroverà invece a fare i conti con l'amara verità legata alla notte dell'incendio al mobilificio e non potrà fare a meno di nascondere la sua amarezza e delusione sia nei confronti del marito che verso Vittorio Conti.

Maria Puglisi scopre che Matteo si è innamorato di lei

Vito chiederà a Matteo di poter accompagnare la sua fidanzata Maria in una trasferta di lavoro fuori Milano, dato che lui non potrà più muoversi dalla città per motivi di lavoro.

Quando Puglisi scoprirà che sarà il giovane contabile ad accompagnarla non potrà nascondere un velo di imbarazzo e come se non bastasse qualcuno le svelerà che Matteo prova dei sentimenti importanti nei suoi confronti.

La stilista del grande magazzino milanese scoprirà così che il contabile si è innamorato di lei e non riuscirà a fare finta di nulla, mostrandosi particolarmente scossa, al punto da mettere in discussione la sua imminente partenza assieme al ragazzo.

Matilde invece si ritroverà a dover gestire la difficile situazione legata alla verità sulla notte dell'incendio e finalmente scoprirà che suo marito è tra i responsabili di una sciagura che ha mandato in frantumi i sacrifici dei suoi genitori.

Matilde delusa e amareggiata da Tancredi e Vittorio nelle nuove puntate della soap

Proprio per questo Matilde non riuscirà a passare sopra alla scoperta fatta e a far finta che non sia successo nulla, motivo per il quale deciderà di andare via dalla villa lasciando l'abitazione condivisa col marito.

Quando Tancredi verrà a sapere che sua moglie ha lasciato il tetto coniugale si metterà subito sulle sue tracce, credendo di poterla trovare assieme a Vittorio.

La donna scoprirà poi che anche Conti era a conoscenza da tempo della verità sull'incendio e della colpevolezza di Tancredi, senza tuttavia dirle nulla.

Matilde si sentirà così profondamente amareggiata anche da lui.

Irene partecipa al concorso per eleggere la miglior commessa

Spazio infine al personaggio di Irene che deciderà di partecipare al concorso che decreterà la miglior commessa dell'anno di Milano.

Inizialmente si mostrerà particolarmente entusiasta e pronta ad affrontare la sfida, poi però inizierà a temere di non essere all'altezza della situazione e inizierà ad avere dei dubbi sulla sua possibile vittoria.

Alfredo e le altre veneri del negozio la incoraggeranno a non mollare e la supporteranno affinché possa affrontare questo concorso con lo spirito giusto.