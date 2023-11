Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 8 sulla puntata di mercoledì 22 novembre raccontano che Tancredi Di Sant'Erasmo (Flavio Parenti) proverà a convincere Diletta D'Ambrosio (Barbara Venturato) a far ammorbidire in qualche modo Vittorio Conti (Alessandro Tersigni). Quando però Tancredi si renderà conto di non far presa sulla giornalista andrà a muso duro dal direttore del grande magazzino milanese e, durante una fase concitata tra i due uomini, verrà investito da un'automobile.

Delia Bianchetti (Ilaria Maren), intanto, proverà a persuadere Agata Puglisi (Silvia Bruno) a coltivare la sua passione per il disegno, nel frattempo Marcello Barbieri (Pietro Masotti) sarà chiamato da Vittorio a occuparsi della sua prima campagna pubblicitaria per la boutique meneghina.

Il Paradiso delle Signore 8 va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16:05 sulla rete ammiraglia Rai, così come in streaming su RaiPlay.

Delia pregherà Roberto di convincere Agata a coltivare la sua passione per il disegno

Gli spoiler della soap opera targata Rai, per ciò che concerne l'episodio del 22 novembre, riportano che il talento di Agata nel disegno non passerà inosservato agli occhi di Delia e Roberto, così Bianchetti cercherà di convincere la collega a coltivare il suo talento.

Delia pregherà Roberto Landi (Filippo Scarafia) di unirsi a lei in tale opera persuasiva per evitare che il talento artistico della sorella di Maria (Chiara Russo) vada sprecato.

Vittorio chiederà a Marcello di occuparsi della parte economica di una campagna promozionale

Le trame della puntata di mercoledì 22 novembre, svelano che Vittorio deciderà di dare fiducia a Marcello, quindi gli affiderà la parte economica della nuova campagna promozionale del negozio di moda.

Il commendatore Umberto Guarnieri (Roberto Farnesi), nel frattempo, osserverà da vicino il rivale Barbieri e sarà pronto a mettergli i bastoni tra le ruote.

Tancredi investito da un'automobile

Tancredi sembrerà non volersi rassegnare a raccontare alla moglie Matilde (Chiara Baschetti) di essere implicato nell'incendio al mobilificio della sua famiglia, così proverà a corrompere Diletta in modo che faccia leva su Vittorio. Quando Tancredi si renderà conto che la giornalista D'Ambrosio non vorrà cedere, l'uomo deciderà di andare direttamente da Conti e tra i due nascerà ben presto un acceso diverbio, questo momento concitato che verrà inaspettatamente interrotto da un'automobile che investirà Tancredi.