Maria sarà tra i protagonisti della settimana a Il Paradiso delle Signore fino al 7 dicembre. Vito, infatti, si ingegnerà per fare alla sua fidanzata la proposta di matrimonio e chiederà il supporto di tutto lo staff di Vittorio. Al centro dei riflettori ci sarà anche Matilde che deciderà di partire per il Giappone in segreto. Flora, però, dirà tutto a Conti che potrebbe fermare la donna che ama. Irene, invece, riceverà una proposta interessante di lavoro ma poi scoprirà chi c'è realmente dietro questa iniziativa.

La romantica iniziativa di Vito nei confronti di Maria

Vito sarà deciso a trascorrere il resto della sua vita con Maria e si impegnerà per farle una proposta di nozze indimenticabile. Lamantia ne parlerà con Ciro e poi chiederà allo staff del Paradiso delle signore di aiutarlo con la sua idea. Anche Matteo, suo malgrado, si lascerà coinvolgere nell'iniziativa pur essendo innamorato di Maria. Ci sarà una grossa novità anche per Marcello che incontrerà per caso Rosa, una ragazza con cui avrà un piccolo battibecco. Salvatore capirà subito la vera identità della nuova arrivata e anche Marcello farà una scoperta su di lei. Le trame non rivelano di più, ma Rosa potrebbe essere qualcuno che conosce Armando, visto che Barbieri avrà dei dubbi sul parlare o meno di lei con il suo amico.

Matilde tra Vittorio e Tancredi: nessuno dei due riuscirà ad ottenere il perdono

Tancredi, invece, sarà determinato a riconquistare il cuore di Matilde e sarà pronto a tutto per lei. Umberto chiederà l'aiuto di Flora per convincere la donna a tornare sui suoi passi e perdonare suo marito. La donna, tuttavia, non avrà nessuna intenzione di appoggiare Tancredi, Nel frattempo, Matilde sarà anche tra i pensieri di Vittorio che sarà molto dispiaciuto per il loro litigio.

La signora Frigerio, tuttavia, non avrà intenzione di perdonare né suo marito, né Conti che proverà a stupirla con un regalo speciale. La dichiarazione d'amore di Vittorio non sembrerà sortire alcun effetto su Matilde che comunicherà solo a Flora la sua decisione. La moglie di Tancredi presto partirà per il Giappone e chiederà alla sua amica di non dirlo a nessuno.

Flora, però, non manterrà la promessa e parlerà con Vittorio della prossima partenza di Matilde. L'uomo riuscirà a fermarla?

Alfredo continuerà a dubitare di Leonardo Crespi

I dubbi continueranno per Alfredo che non riuscirà a togliersi dalla testa i sospetti di un interesse di Crespi per Irene. Quest'ultima, nel frattempo, riceverà una proposta di lavoro molto interessante da parte di Flora. Si tratta di un'esperienza che potrebbe aprirle nuovi orizzonti. La signorina Cipriani valuterà attentamente la sua decisione in merito all'offerta di lavoro ricevuta. Solo quando avrà le idee chiare sul da farsi, Irene scoprirà chi c'è davvero dietro la proposta Le trame non rivelano di chi si tratta, ma non si esclude che potrebbe essere proprio Leonardo ad aver studiato un modo per stare più vicino alla ragazza.