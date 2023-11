Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore sugli episodi in onda su Rai 1 da lunedì 20 a venerdì 24 novembre annunciano che Tancredi Di Sant' Erasmo sarà investito da una macchina: inizialmente le sue condizioni risulteranno gravi ma poi migliorerà. Sarà così che Vittorio deciderà di consentire a lui e alla moglie Matilde di potersi chiarire senza intromettersi. Intanto Matteo e Marcello si alleeranno contro Umberto Guarnieri.

Maria crea degli ottimi modelli per il Natale

Nella puntata de Il Paradiso delle signore di lunedì 20 novembre Marcello sarà deluso perché non viene chiamato in causa negli affari che riguardano la sartoria pur essendo responsabile delle quote appartenenti ad Adelaide.

Intanto Vito avrà delle idee in merito alla nuova fabbrica. Maria nel frattempo realizzerà dei modelli a tema natalizio, facendo meglio della concorrenza. Inoltre Tancredi confiderà di poter recuperare il rapporto con Matilde, ma non sarà a conoscenza che Vittorio grazie a Diletta è in possesso di un fascicolo contro di lui.

Nell'episodio di martedì 21 novembre Maria Puglisi ha scelto di impegnarsi nella storia con Vito e gli organizzerà con sorpresa grazie all'aiuto delle sue amiche. Ma anche lo stesso Lamantia farà la stessa cosa e contatterà Matteo per avere un aiuto, all'oscuro del fatto che lui si sia baciato con la sua fidanzata. Nel frattempo Tancredi davanti alle pressioni di Conti, confermerà di essere il responsabile dell'incendio che ha distrutto il mobilificio Frigerio e vorrà raccontare tutto alla moglie.

Barbieri invece sarà contento visto che Conti ha deciso di dargli una possibilità.

Conti concede a Marcello una possibilità

Secondo le Anticipazioni Tv di mercoledì 22 novembre Delia inviterà Roberto a supportarla affinché Agata possa prendere parte a un corso di disegno. Intanto Vittorio darà l'occasione a Marcello di occuparsi della parte economica della nuova campagna pubblicitaria dell'azienda.

Inoltre Tancredi si scaglierà contro Diletta, ma le sue minacce non produrranno nulla. Di Sant'Erasmo allora si confronterà direttamente con Conti, ma all'improvviso sarà investito da un'automobile.

Nella puntata di giovedì 23 novembre Vittorio sarà traumatizzato di fronte alle notizie di Tancredi in condizioni disperate. Nel frattempo durante un dialogo tra Agata e Roberto, Matteo comprenderà che Guarnieri è sul punto di soffiare a Marcello un affare e proverà a risolvere ogni cosa.

In seguito Portelli riferirà a Maria di stare supportando Vito, ma che è pronto a non fare più nulla se lei non è d'accordo.

Agata delusa dal padre

In base agli spoiler di venerdì 24 novembre Tancredi starà meglio e si risveglierà dal coma. Vittorio dopo quanto avvenuto sarà propenso a permettere a lui e a Matilde di chiarirsi senza intromettersi, ma Sant' Erasmo farà un gesto inatteso che potrebbe ribaltare la situazione. Nel frattempo Marcello e Matteo uniranno le forze e impediranno a Umberto di concludere un importante affare pubblicitario. Intanto Portelli confesserà al fratellastro i suoi problemi con l'usuraio. Infine Agata sarà amareggiata perché il padre le ha negato la possibilità di partecipare al corso di disegno.