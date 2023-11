Le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole in onda dal 27 novembre al 1° dicembre rivelano che Ida deciderà di mettersi alla ricerca di un lavoro. Lo farà perché non vorrà più approfittare della generosità di Marina e Roberto e nella sua ricerca finirà per rapportarsi nuovamente con Diego: i due si avvicineranno sempre di più.

Nel frattempo il rapporto tra Damiano e Viola non andrà come quest'ultima avrebbe voluto e il poliziotto, inoltre, si troverà a dover compiere una difficile scelta: la fedeltà alla divisa e scegliere l'amicizia che lo lega al pericoloso Eduardo.

Un posto al sole trame dal 27 novembre al 1° dicembre: Ida cerca lavoro

In attesa di scoprire cosa succederà a Lara (Chiara Conti) in carcere, verrà sviluppata una trama parallela che riguarda Ida Kovalenko (Marta Anna Borucinska). A quanto pare la giovane, stanca di dover vivere a spese di Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) e Marina (Nina Soldano), deciderà di mettersi alla ricerca di un lavoro, ma si renderà però conto che tale impresa è tutt'altro che semplice.

Diego arriva in aiuto della mamma di Tommy

Le anticipazioni non rivelano nulla in merito alla possibile reazione di Ferri e Marina dinanzi alla richiesta di Ida, ma probabile che i due non saranno d'accordo con la sua decisione di trovarsi un lavoro.

La giovane, però, si mostrerà molto determinata.

A quanto pare in questo suo percorso Ida si troverà a interagire nuovamente con Diego (Francesco Vitiello). Al momento non c'è la conferma, ma la sensazione è che il figlio di Raffaele possa darle una mano a trovare lavoro. In attesa di capire se la giovane lavorerà al Vulcano o darà una mano a Palazzo Palladini, resta la conferma che questa vicenda finirà per fare avvicinare ancor di più i due.

Un posto al sole: Damiano fa una scelta difficile

Rosa (Daniela Ioia), una volta dimessa dall'ospedale, rivelerà a Giulia (Marina Tagliaferri) quanto sia difficile per lei dover rinunciare a Damiano (Luigi Miele). Nel frattempo le cose non andranno meglio per Viola (Ilenia Lazzarin), visto che la nuova relazione con Damiano non andrà come lei avrebbe desiderato.

Il poliziotto, intanto, sarà chiamato a prendere una difficile decisione che lo porrà dinanzi a una scelta tra la fedeltà alla divisa e l'amicizia verso Eduardo (Fiorenzo Madonna). Potrebbe essere proprio questa la motivazione che porterà Damiano a essere sospeso dal lavoro dal magistrato Nicotera (Paolo Romano).