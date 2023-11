La verità sull'incendio al mobilificio Frigerio verrà a galla durante le puntate de Il Paradiso delle Signore in onda dal 27 novembre al 1° dicembre su Rai 1. Matilde scoprirà che il colpevole è il marito Tancredi, ma non sarà solo questo a ferirla. Verrà anche a conoscenza del fatto che Vittorio da tempo sapesse già tutto, ma nonostante il loro rapporto di amicizia non le ha mai rivelato la verità dei fatti.

Tancredi lascia di sua spontanea volontà l'ospedale dopo l'incidente

Matilde si troverà davanti a un bivio: scegliere se stare con il marito oppure no, e quanto pare nelle prossime puntate riuscirà ad arrivare al nocciolo della questione.

L'unica cosa che le rimarrà da fare sarà ufficializzarla con il diretto interessato.

La situazione sarà però abbastanza complicata, visto che il marito ha appena rischiato di morire dopo essere stato investito da una macchina. A proposito di questo, per lui si ridurranno all'osso anche le possibilità di potersi operare immediatamente alla gamba e il suo unico desiderio sarà di abbandonare l'ospedale al più presto. Per questo Tancredi firmerà per le dimissioni nonostante il pare contrario del medico.

Matilde scopre che dietro all'incendio del mobilificio di famiglia c'è la mano di Tancredi

Matilde scoprirà che il marito è il responsabile dell'incendio che ha distrutto il mobilificio della sua famiglia e non riuscirà a perdonarlo, visto che per tanti anni non ha fatto altro che mentirle.

Lui la supplicherà di dargli un'altra possibilità, ma lei non ne avrà la benché minima intenzione. Stanca di tutti i sotterfugi, abbandonare la villa in cui vive con il marito.

Tancredi non crederà che la moglie se ne sia andata definitivamente, penserà che sia uscita a fare una passeggiate per schiarirsi un po' le idee, ma le ore passeranno e di Matilde non ci sarà la benché minima traccia.

Penserà che la moglie abbia trovato rifugio presso la casa di Vittorio Conti, così andrà subito da lui per capire se sa qualcosa.

Matilde apprende che anche Vittorio l'ha tradita

Matilde non si troverà assolutamente da Vittorio Conti, anzi farà rientro alla villa. Tancredi, però, non potrà stare tranquillo, anche perché le moglie non avrà assolutamente delle buone notizie per lui, di che cosa si tratterà?

Intanto Matilde sarà ferita anche per un'altra faccenda: verrà a conoscenza del fatto che Vittorio già da tempo sapeva che il marito l'avesse ingannata. Conosceva nei minimi dettagli il coinvolgimento di Tancredi nell'incendio al mobilificio di famiglia e lui non le ha mai detto niente. Per Matilde sarà l'ennesima batosta da digerire e sicuramente per lei non sarà per niente facile riuscire a dare nuovamente fiducia a Vittorio.