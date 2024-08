Nella puntata del 9 agosto di The family, Eko riuscirà a vendicare Yağmur dai soprusi subiti da Serhat. Lui l'ha picchiata e l'ha ridotta in fin di vita e per questo finirà in carcere, ma per Aslan questa punizione non sarà abbastanza, così si alleerà con Cihan e, grazie anche all'aiuto di Eko, porteranno a termine l'omicidio.

Il passato travagliato di Yağmur

Yağmur si trova in una situazione abbastanza pericolosa da quando Serhat l'ha ritrovata a Istanbul. I due si conoscono da quando la ragazza viveva a Smirne e faceva l'escort. Serhat era uno dei suoi clienti, ma una sera, mentre si trovava a casa sua, Yağmur ha assistito a un omicidio: ha visto Serhat mentre strangolava una donna e telefonava a un suo complice affinchè andasse a casa sua per prendere il corpo.

La ragazza è riuscita a fuggire e da quel giorno Serhat non l'ha più trovata, anche perché Yağmur si faceva chiamare Hande. Purtroppo, però, le loro strade si sono ricongiunte a Istanbul: Serhat, una sera, è riuscito a beccarla in un locale della città e da quel giorno non le ha dato più pace, anche perché teme che la giovane possa spifferare l'omicidio da lui compiuto.

Serhat ha quasi ucciso Yağmur

Nonostante Yağmur gli dica che non dirà mai nulla, lui ha pensato di farla fuori. Serhat l'ha attesa sotto casa e l'ha riempita di botte. Per fortuna, in quel momento è pensato Cihan con la sua auto ed è riuscito a trarla in salvo nonostante le gravi ferite.

Grazie a una telecamera di sorveglianza, Aslan è riuscito a scoprire che è stato Serhat a farle del male.

Lui finirà in carcere per tentato omicidio, ma poi verrà rilasciato in attesa di giudizio. Penserà di scappare e di trovare in Cihan un complice, visti i rapporti che ci sono tra le loro famiglie, ma le cose andranno diversamente.

Eko vendica Yağmur e uccide Serhat

Stranamente, durante un incontro tra i fratelli Soykan per giocare ai videogame come ai vecchi temi, Aslan e Cihan si alleeranno per raggiungere un obiettivo: uccidere Serhat.

Cihan lo porterà in una barca, forse Serhat sarà convinto di poter fuggire con questo mezzo, ma le cose andranno diversamente. Sarà proprio su quella barca che troverà la morte e a ucciderlo sarà Eko che, in qualche, modo vendicherà la sua ragazza, anche perché è rimasto parecchio scosso non solo da ciò che è successo con Serhat, ma anche dalla scoperta sul passato di Yağmur.

A ogni modo, dopo averlo fatto fuori, Eko e gli altri complici metteranno il corpo di Serhat dentro una busta della spazzatura con l'intenzione di buttarlo in mare. Così si conclude la breve apparizione di Serhat, interpretato da Anıl İlter, che il pubblico di Canale 5 già conosce per il ruolo di Engin in Love is in the air.