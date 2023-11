Il destino di Irene Cipriani potrebbe cambiare quando nelle puntate del 4 e 5 dicembre de Il Paradiso delle Signore si ritroverà a ricevere una proposta di lavoro inaspettata. Sarà Flora a presentarle questa opportunità di carriera che potrebbe aprirle nuovi orizzonti. E mentre Alfredo inizierà a guardare con sospetto Lorenzo Crespi, credendo che sia interessato alla sua ragazza, Marcello finirà per battibeccare con una new entry. Si tratta di Rosa, ma per il momento la vera identità della ragazza resterà un mistero per Barbieri.

Un'entusiasta Agata si accingerà a frequentare il suo primo giorno di corso.

Successivamente la sorella di Maria vorrà spiegazioni dalla madre in merito all'opposizione di suo padre sulla scuola di disegno. Intanto Vito sarà pronto a chiedere ufficialmente la mano di Maria e per farlo deciderà di organizzare qualcosa di grandioso.

Puntata del 4 dicembre de Il Paradiso delle signore: Alfredo sospettoso su Lorenzo

Nella puntata del 4 dicembre ferveranno i preparativi per la proposta di matrimonio che Vito intende fare a Maria Puglisi. Per far sì che l'evento sia memorabile, l'ex contabile del Paradiso si rivolgerà ai suoi amici e al padre della sua futura moglie.

Il primo giorno di lezione di disegno avrà inizio e la giovane Agata sarà al settimo cielo. Il suo talento per l'arte è stato ostacolato dai suoi, ma nonostante ciò la ragazza saprà andare fino in fondo.

Nel frattempo a Villa Guarnieri Tancredi tornerà alla carica. Nonostante la moglie non lo abbia perdonato per aver causato l'incendio che ha devastato la fabbrica della sua famiglia, Di Sant'Erasmo non avrà la minima intenzione di gettare la spugna. Sarà così che il ricco imprenditore cercherà di riconquistare la donna, costi quel che costi.

Allo stesso tempo Vittorio Conti sarà estremamente abbattuto per l'accaduto, in quanto Matilde non ha gradito che egli fosse al corrente dei misfatti di Tancredi e non l'abbia informata.

Spazio anche agli altri personaggi di questa daily soap italiana. Alfredo inizierà a pensare che il ricco e affascinante Lorenzo Crespi possa essere interessato alla sua fidanzata Irene Cipriani.

Spoiler del 5 dicembre: Flora fa una proposta di lavoro a Irene

Nella puntata del 5 dicembre Umberto Guarnieri avanzerà una certa richiesta a Flora. Nel dettaglio, il commendatore chiederà alla sua futura sposa di parlare con Matilde e di mettere una buona parola su Tancredi, in modo da far tornare insieme i due. Ma Flora sarà impegnata a fare tutt'altro, visto che poco dopo farà una proposta di lavoro a Irene che le porterà nuove opportunità di carriera.

Per quanto riguarda Tancredi, giocherà le sue ultime carte con la moglie: riuscirà a conquistarla?

Agata, frattanto, chiederà a mamma Concetta di essere sincera con lei, rivelandole il vero motivo per cui lei e suo padre si sono opposti al corso di disegno.

E mentre Vito avrà un'idea per la proposta di matrimonio a Maria, Marcello finirà per scontrarsi con una misteriosa ragazza. Si tratta di Rosa, nonché la nipote di Armando Ferraris, ma per il momento Marcello non avrà alcuna idea della sua identità. I due avranno un piccolo battibecco.