L'appuntamento con Un Professore 2 cambia giorno di programmazione in occasione della terza puntata di messa in onda su Rai 1.

La fiction con protagonisti Alessandro Gassmann, Damiano Gavino e Nicolas Maupas lascerà il giovedì sera per trasferirsi nella serata di martedì 5 dicembre, sempre a partire dalle 21:30 circa, subito dopo Affari Tuoi condotto da Amadeus.

Cambio programmazione per la terza puntata di Un Professore 2 su Rai 1

La messa in onda della terza puntata non è in programma dunque per giovedì 7 dicembre, dato che il palinsesto della rete ammiraglia subirà delle modifiche tra daytime e prime time.

Per lasciare spazio alla diretta della Prima alla Scala di Milano, in programma dalle 17:45 alle 22 circa su Rai 1, si è scelto infatti di anticipare il terzo appuntamento con la Serie TV a martedì 5 dicembre.

Un ulteriore cambio di programmazione è previsto anche per la settimana successiva con la quarta puntata della fiction che andrà in onda sempre di martedì.

Il 12 dicembre sarà trasmessa la quarta puntata e, nella stessa settimana, andrà in onda anche il quinto e penultimo appuntamento di questa seconda stagione programmato per giovedì 14 dicembre.

Intanto, le anticipazioni dell'appuntamento di giovedì 30 novembre rivelano che Simone verrà convocato in presidenza in seguito all'aggressione subita da Ernesto.

Simone viene sospeso dalla scuola dopo il ferimento di Ernesto

Poco prima che il ragazzo venisse ritrovato dai suoi amici in una pozza di sangue all'interno della palestra dell'istituto, è stato visto litigare furiosamente proprio con Simone.

Il ragazzo verrà ascoltato e, in seguito alla sua deposizione, si deciderà di sospenderlo per ben 10 giorni dalle lezioni.

Un duro colpo per Simone che, in realtà, non ha mai aggredito Ernesto al punto da farlo finire in ospedale in prognosi riservata.

A ferire il ragazzo è stato Mimmo che, entrando in palestra durante la lite in corso tra i due, non si è fatto scrupoli a colpire Ernesto, credendo che Simone potesse essere in pericolo nelle mani del suo avversario.

Ottimo esordio per la seconda stagione della fiction Rai

In attesa di scoprire se la verità verrà fuori, gli ascolti della prima puntata di questo secondo capitolo sono stati particolarmente positivi per la rete ammiraglia.

La fiction con Gassmann e Pandolfi ha registrato una media di oltre tre milioni e mezzo di spettatori nel corso dei due episodi, pari ad uno share che ha sfiorato la soglia del 20%.

Numeri che hanno permesso alla serie tv di vincere la gara auditel del prime time del giovedì, battendo il ritorno in video dello show Zelig condotto da Vanessa Incontrada e Claudio Bisio su Canale 5.