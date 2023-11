Le anticipazioni delle prossime puntate de Il Paradiso delle signore 8 previste fino al 10 novembre su Rai 1, rivelano che ci sarà spazio per la sorpresa di Vito a Maria, dato che deciderà di rientrare a Milano dopo il lungo soggiorno in Australia.

Spazio anche alle vicende di casa Colombo, dove si assisterà al rientro in città di Stefania per partecipare all'atteso matrimonio dei suoi genitori.

Marcello, invece, sopraffatto per la mancanza della contessa, deciderà di andare in Svizzera da lei per farle una sorpresa speciale.

Il ritorno di Vito spiazza Maria nelle nuove trame della soap

Vito tornerà in città dall'Australia dopo un lungo periodo di assenza.

La famiglia Puglisi sarà al settimo cielo, perché vede all'orizzonte le imminenti nozze con Maria. Del resto, papà Ciro ha sempre fatto il tifo per questa coppia augurandosi con tutte le sue forze che la giovane stilista del grande magazzino milanese potesse proprio coronare il suo sogno d'amore con il contabile.

Peccato, però, che in questi mesi in cui Vito è stato lontano dall'Italia, siano cambiate un bel po' di cose e la stessa Maria non è più quella di una volta.

La ragazza non potrà nascondere il fatto che qualcosa è cambiato nei confronti di Vito, complice anche la presenza di Matteo Portelli, che ha saputo far breccia nel suo cuore.

Marcello va da Adelaide, Flora in crisi

Spazio anche alle vicende di Flora che, nel corso dei prossimi appuntamenti con la soap, si mostrerà sempre più irrequieta.

La donna non riuscirà a sopportare il fatto che, a distanza di un po' di tempo ormai dall'avvio della sua storia d'amore con Umberto Guarnieri, quest'ultimo non riesca ancora a prendere una decisione ufficiale sul loro matrimonio.

Flora non potrà nascondere la sua sofferenza, dato che sognerebbe di convolare a nozze con il commendatore Guarnieri ma intanto deciderà di candidarsi a presidentessa del Circolo.

Marcello, invece, si renderà conto di sentire troppo la mancanza di Adelaide e per questo motivo la raggiungerà in Svizzera per farle una sorpresa.

Quale sarà la reazione della contessa? Gradirà il gesto oppure no?

Il ritorno di Stefania Colombo per le nozze dei suoi genitori

Ezio e Gloria, invece, si prepareranno al fatidico momento delle loro nozze, che saranno celebrate per la seconda volta.

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore al 10 novembre rivelano che, a tale evento, parteciperà anche Stefania: l'ex venere tornerà dall'America per essere al fianco dei loro genitori e coglierà l'occasione anche per riabbracciare tutti i suoi amici e collaboratori del grande magazzino milanese.