In Terra Amara, Gülten e Sermin saranno ai ferri corti proprio a causa dei pettegolezzi di quest'ultima, che continuerà a "pungere" Sevda per scoprire che tipo di rapporto ci sia tra lei e Ümit. Gülten non sopporterà l'atteggiamento di Sermin e nonostante sia una Yaman, la caccerà dalla villa. Non mancherà la minaccia di Sermin, che sarà pronta a farla licenziare da Demir appena uscirà dal carcere.

Demir in carcere con l'accusa di aver provato a uccidere Ümit

A Villa Yaman si vivranno momenti di grande tensione a causa dell'arresto di Demir, in carcere con l'accusa di tentato omicidio nei confronti di Ümit, dopo che la ragazza è caduta giù dalla scala della sua abitazione.

Alcuni testimoni hanno confermato che poco prima dell'incidente la giovane avesse avuto un litigio con Demir e in parte è vero. In realtà lui è stato a casa di Ümit, ma nel momento della caduta la ragazza litigava con Fikret.

La ragazza, a causa delle gravi ferite, è entrata in coma, ma quando si è ripresa ha confermato davanti al giudice che Demir ha provato a ucciderla, costringendolo alla prigione.

Sermin senza scrupoli con Sevda: 'Che rapporto ti lega a Ümit?'

Durante una chiacchierata a Villa Yaman con Sevda, Sermin le confesserà i suoi dubbi in merito all'atteggiamento che la donna ha nei confronti di Ümit. Nonostante che con la sua confessione abbia costretto Demir alla prigione, la difende sempre.

"Che rapporto avete voi due? Come mai quando ti ho soccorsa in ospedale la chiamavi Ayla", le dirà Sermin, che non dimenticherà facilmente quel dettaglio quando l'ha salvata dall'infarto che ha colpito Sevda poco dopo che Ümit le ha detto di essere sua figlia. Sevda proverà in tutti i modi ad allontanare Sermin dalla questione, ma non riuscendoci fingerà un mal di testa e se ne andrà in camera da letto, lasciandosi andare a un pianto senza fine.

Gülten non tollera Sermin e la caccia dalla villa

Ci sarà una persona ad assistere a tale battibecco, Gülten, che accuserà Sermin di essere la solita pettegola, nonostante il brutto periodo che sta attraversando la famiglia Yaman. "Se ci fosse la mia signora - dirà Gülten facendo riferimento a Hünkar - probabilmente non le avrebbe nemmeno fatto oltrepassare la soglia della porta".

Sermin si sentirà profondamente ferita, ma la questione non finirà così. Gülten prenderà Sermin sottobraccio e la caccerà fuori da Villa Yaman. "Se Demir esce dal carcere sappi che sei praticamente già licenziata", le urlerà Sermin mentre si troverà in cortile, davanti alla faccia stupita di Gaffur che non capirà cosa stia succedendo. Quando Fadik gli spiegherà che Sermin non la sta lasciando in pace, Gaffur le raccomanderà di fare attenzione a quel "serpente biondo".