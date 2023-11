La prima settimana di dicembre de Il Paradiso delle Signore si concluderà in anticipo visto che venerdì 8 la soap osserverà una pausa per via delle celebrazioni dell'Immacolata Concezione. Negli ultimi due appuntamenti in programma su Rai 1 il 6 e 7 dicembre Matilde prenderà una decisione destinata a cambiarle la vita e che, in un certo modo, coinvolgerà anche Vittorio. La donna vorrebbe lasciare l'Italia e recarsi in Giappone da sola, ma Flora informerà Vittorio del suo piano. Sarà così che Conti deciderà di agire.

Intanto Irene verrà a sapere che c'è qualcun altro dietro un'offerta di lavoro ricevuta da Flora, mentre Vito si appresterà a fare la proposta di matrimonio a Maria, coinvolgendo tutto lo staff del Paradiso.

Tancredi chiede aiuto a Flora per riconquistare la moglie

Le anticipazioni del 6 dicembre rivelano che né Tancredi e né Vittorio saranno ben visti agli occhi di Matilde Frigerio. Dopo aver scoperto l'implicazione del marito nell'incendio avvenuto anni prima alla fabbrica di suo padre e dopo aver saputo che Conti era al corrente dell'intera vicenda, la donna non vorrà sapere di perdonarli. Tancredi, però, non getterà così facilmente la spugna e arriverà al punto di chiedere a Flora di intervenire nella faccenda. Ma la nuova presidentessa del Circolo non se la sentirà di supportarlo.

Intanto Marcello che incontrerà un'altra volta la misteriosa ragazza con cui ebbe un alterco qualche giorno addietro.

Salvatore però, capirà che quella ragazza è Rosa, la nipote di Armando Ferraris.

Vito sarà colto da un'idea brillante riguardo alla proposta di matrimonio da fare a Maria e coinvolgerà nel suo progetto l'intero staff del grande magazzino milanese.

Nel frattempo Vittorio Conti farà recapitare a Matilde Frigerio un regalo a dir poco particolare, dichiarandole il suo amore.

La donna, però, maturerà una decisione importantissima che può stravolgere la vita.

Irene scopre che c'è qualcun altro dietro l'offerta di Flora

Nell'appuntamento di giovedì 7 dicembre Matilde intende lasciare l'Italia per trasferirsi in Giappone. La donna confiderà il suo piano a Flora, raccomandandole di non parlarne a nessuno.

Anziché rispettare la volontà dell'amica, però Flora lo dirà subito a Vittorio, portandolo a fare una mossa imprevedibile.

Dopo aver saputo che Rosa è la nipote di Armando, Marcello sarà combattuto, in quanto è a conoscenza di un ignoto particolare che la riguarda e non saprà se rivelarlo o meno allo zio.

Intanto Matteo verrà a sapere che Vito intende chiedere la mano a Maria e lo aiuterà pur andando contro i propri sentimenti. Infine Irene prenderà una decisione in merito alla proposta di lavoro ricevuta da Flora, per poi scoprire che dietro all'offerta si cela lo zampino di un'altra persona.