Le anticipazioni settimanali della soap opera, La Promessa, riguardanti le puntate che andranno in onda dal 13 al 17 novembre 2023, annunciano che Simona racconterà all'amica Candela la sconcertante verità sulla morte di suo marito Custodio.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sulla partenza improvvisa di Candela (Teresa Quintero), sullo sfogo di Simona (Carmen Flores) con Lope (Enrique Fortun), sul mancato aborto di Pia (Maria Castro), sulla richiesta di licenziamento di Petra (Marga Martinez) a Cruz (Eva Martin), sulle rivelazioni fatte da Lorenzo a Curro (Xavi Lock), sulla richiesta di Maria (Sara Molina) a Martina (Amparo Piero), sulla delusione di Romulo (Joaquin Climent) per il comportamento di Pia e sulla curiosità di Manuel (Manuel Regueiro) su ciò che gli è successo mentre era incosciente.

Candela rimane sconvolta dalle rivelazioni di Simona

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che Simona rivelerà a Candela di aver confidato un segreto sulla sua famiglia a padre Camilo in confessione prima che quest'ultimo si rivelasse un finto prete. A quel punto, la donna troverà finalmente il coraggio di rivelare all'amica che suo marito Tono ha ucciso il suo: Custodio. Candela rimarrà sconvolta nell'ascoltare queste parole e deciderà di prendersi del tempo per se stessa, allontanandosi da sola dalla Promessa. Poco dopo, la donna si metterà in viaggio e Simona lo verrà a sapere rimanendoci male. Non sapendo cosa fare, la cuoca deciderà di sfogare tutta la sua frustrazione con Lope. Petra scoprirà che Pia è ancora incinta e le ha mentito sul suo aborto.

Volendola punire la donna tenterà di convincere Cruz a licenziarla. Lorenzo racconterà a Curro il suo punto di vista su come andarono le cose nel suo matrimonio con Eugenia. Dopo aver ascoltato le parole del padre il giovane si riappacificherà con lui.

Maria si preoccupa della sorte del suo amato

Maria sarà preoccupata e alla disperata ricerca di notizie di Salvador al fronte e pregherà Martina di chiedere ad Alonso De Lujen di usare la sua influenza per avere informazioni su ciò che è successo al militare.

Il marchese però rifiuterà di informarsi, asserendo di non avere tempo per cose di quel tipo. Dopo aver saputo che Pia è ancora incinta, Romulo l'affronterà rimproverandola di non aver avuto abbastanza fiducia in lui per raccontargli la verità. Manuel chiederà a Mauro chi era ad occuparsi di lui mentre era in stato letargico dopo il suo incidente. A quel punto, il valletto non potrà fare altro che informarlo che a prendersi cura di lui, di nascosto, era la cameriera Jana.